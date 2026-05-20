Toma de San Marcos: Centro Federado de Derecho y Ciencia Política se opone a la presencia de Roberto Sánchez en protesta

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La presencia del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en las instalaciones universitarias durante la toma estudiantil fue cuestionada. De acuerdo con un comunicado publicado por el gremio, la protesta responde de manera autónoma a las demandas del estudiantado organizado.

La organización estudiantil consideró que fue “un grave error político” por parte de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) permitir el ingreso del candidato sin consultar previamente a los estudiantes organizados.

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“Este actuar unilateral es profundamente criticable y cuestionable, ya que vulnera los canales democráticos de nuestra organización y debilita la confianza en la representación estudiantil”, señalaron.

Asimismo, el centro federado sostuvo que el respaldo de Sánchez carece de coherencia. Según indicaron, durante su labor como congresista, el actual candidato presidencial apoyó contrarreformas que, a su juicio, debilitaron el sistema educativo, además de respaldar la aprobación de diversas denominadas 'leyes procrimen'.

Los representantes estudiantiles también señalaron que San Marcos es un espacio plural y no debe convertirse en un 'trampolín político' para agendas ajenas a las demandas universitarias.

El comunicado concluyó con un llamado a evitar que la presencia de Sánchez en las instalaciones universitarias derive en una estigmatización de la protesta estudiantil contra una eventual reelección de Jerí Ramón como rectora de la universidad.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad sanmarquina a mantenerse firme en la primera línea de defensa de nuestra autonomía, cerrando el paso a la demagogia y al oportunismo político”, se lee al cierre del pronunciamiento.