Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región
Alcanzará a 374.419 trabajadores del sector educativo a nivel nacional, quienes recibirán este apoyo económico de manera excepcional.
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Los montos que recibirá cada región por concepto de una subvención para docentes y auxiliares de colegios públicos fueron oficializados este lunes 16 de marzo. La medida, establecida en el Decreto Supremo N.° 037-2026-EF, se produce tras la autorización del Gobierno central para la transferencia de más de S/25 millones en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.
La asignación de recursos se realizará desde el Ministerio de Educación (Minedu) hacia los ministerios de Defensa e Interior, así como a los gobiernos regionales.
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Pago extraordinario para docentes. Foto: Minedu
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¿Quiénes accederán al bono extraordinario?
El beneficio alcanzará tanto a profesionales de la educación, nombrados y contratados, que laboran en instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva. También incluye a profesores y auxiliares comprendidos en las leyes del magisterio (N.° 29944, 30328 y 30493) y de institutos técnicos que prestan servicios en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, así como a quienes se desempeñan en centros educativos administrados por los sectores Defensa e Interior. Cabe resaltar que este bono se otorgará por única vez.
Norma indica que las entidades deben aprobar la distribución de los recursos en un plazo de cinco días desde la vigencia del decreto. Foto: difusión
¿Cómo se distribuirán los montos?
La disposición forma parte del convenio colectivo descentralizado firmado entre la comisión negociadora del Ministerio de Educación y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú para el periodo 2025-2026, en cumplimiento de la Ley N.° 31188. En ese sentido, los montos se distribuirán de la siguiente manera por regiones:
- Gobierno Regional de Cajamarca: S/1.995.595
- Gobierno Regional de Piura: S/1.855.431
- Gobierno Regional de La Libertad: S/1.724.312
- Gobierno Regional de Loreto: S/1.709.371
- Gobierno Regional de Puno: S/1.508.907
- Gobierno Regional de Cusco: S/1.472.995
- Gobierno Regional de Junín: S/1.431.388
- Gobierno Regional de Áncash: S/1.356.951
- Gobierno Regional de San Martín: S/1.183.019
- Gobierno Regional de Huánuco: S/1.057.729
- Gobierno Regional de Arequipa: S/1.009.958
- Gobierno Regional de Ayacucho: S/1.006.273
- Gobierno Regional de Lima: S/1.002.722
- Gobierno Regional de Lambayeque: S/897.063
- Gobierno Regional de Ucayali: S/792.141
- Gobierno Regional de Ica: S/755.492
- Gobierno Regional de Huancavelica: S/752.611
- Gobierno Regional de Amazonas: S/750.199
- Gobierno Regional de Apurímac: S/696.465
- Gobierno Regional del Callao: S/556.100
- Gobierno Regional de Pasco: S/441.865
- Gobierno Regional de Tacna: S/317.379
- Gobierno Regional de Tumbes: S/296.676
- Gobierno Regional de Moquegua: S/217.013
- Gobierno Regional de Madre de Dios: S/216.678
Asimismo, el Ministerio del Interior recibirá una asignación de S/8.174, mientras que al Ministerio de Defensa se le destinarán S/73.566 para financiar el incentivo.
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