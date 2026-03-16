Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Los montos que recibirá cada región por concepto de una subvención para docentes y auxiliares de colegios públicos fueron oficializados este lunes 16 de marzo. La medida, establecida en el Decreto Supremo N.° 037-2026-EF, se produce tras la autorización del Gobierno central para la transferencia de más de S/25 millones en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.

La asignación de recursos se realizará desde el Ministerio de Educación (Minedu) hacia los ministerios de Defensa e Interior, así como a los gobiernos regionales.

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Pago extraordinario para docentes. Foto: Minedu

¿Quiénes accederán al bono extraordinario?

El beneficio alcanzará tanto a profesionales de la educación, nombrados y contratados, que laboran en instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva. También incluye a profesores y auxiliares comprendidos en las leyes del magisterio (N.° 29944, 30328 y 30493) y de institutos técnicos que prestan servicios en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, así como a quienes se desempeñan en centros educativos administrados por los sectores Defensa e Interior. Cabe resaltar que este bono se otorgará por única vez.

Norma indica que las entidades deben aprobar la distribución de los recursos en un plazo de cinco días desde la vigencia del decreto. Foto: difusión

¿Cómo se distribuirán los montos?

La disposición forma parte del convenio colectivo descentralizado firmado entre la comisión negociadora del Ministerio de Educación y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú para el periodo 2025-2026, en cumplimiento de la Ley N.° 31188. En ese sentido, los montos se distribuirán de la siguiente manera por regiones:

Gobierno Regional de Cajamarca : S/1.995.595

: S/1.995.595 Gobierno Regional de Piura : S/1.855.431

: S/1.855.431 Gobierno Regional de La Libertad : S/1.724.312

: S/1.724.312 Gobierno Regional de Loreto : S/1.709.371

: S/1.709.371 Gobierno Regional de Puno : S/1.508.907

: S/1.508.907 Gobierno Regional de Cusco : S/1.472.995

: S/1.472.995 Gobierno Regional de Junín : S/1.431.388

: S/1.431.388 Gobierno Regional de Áncash : S/1.356.951

: S/1.356.951 Gobierno Regional de San Martín : S/1.183.019

: S/1.183.019 Gobierno Regional de Huánuco : S/1.057.729

: S/1.057.729 Gobierno Regional de Arequipa : S/1.009.958

: S/1.009.958 Gobierno Regional de Ayacucho : S/1.006.273

: S/1.006.273 Gobierno Regional de Lima : S/1.002.722

: S/1.002.722 Gobierno Regional de Lambayeque : S/897.063

: S/897.063 Gobierno Regional de Ucayali : S/792.141

: S/792.141 Gobierno Regional de Ica : S/755.492

: S/755.492 Gobierno Regional de Huancavelica : S/752.611

: S/752.611 Gobierno Regional de Amazonas : S/750.199

: S/750.199 Gobierno Regional de Apurímac : S/696.465

: S/696.465 Gobierno Regional del Callao : S/556.100

: S/556.100 Gobierno Regional de Pasco : S/441.865

: S/441.865 Gobierno Regional de Tacna : S/317.379

: S/317.379 Gobierno Regional de Tumbes : S/296.676

: S/296.676 Gobierno Regional de Moquegua : S/217.013

: S/217.013 Gobierno Regional de Madre de Dios: S/216.678

Asimismo, el Ministerio del Interior recibirá una asignación de S/8.174, mientras que al Ministerio de Defensa se le destinarán S/73.566 para financiar el incentivo.

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