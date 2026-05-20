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AFP y ONP: implementan plataforma virtual que centralizará afiliaciones, traslados y datos previsionales entre sistema de pensiones

SBS y ONP impulsan la PAST, una plataforma digital que centralizará afiliaciones, traslados y datos previsionales entre AFP y ONP, con intercambio seguro de información y gobernanza conjunta por tres años.

SBS y ONP firman convenios para implementar la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST).
SBS y ONP firman convenios para implementar la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST). | Foto: La República/IA
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) firmaron convenios para poner en marcha la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), en el marco de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Esta herramienta busca ordenar y centralizar los procesos vinculados a la afiliación y al traslado entre el sistema público y el sistema privado.

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La PAST será una plataforma digital única que permitirá integrar información previsional, facilitar la elección de régimen y ejecutar traslados entre sistemas. Además, funcionará bajo estándares de seguridad, interoperabilidad y protección de datos personales, con el objetivo de brindar procesos más eficientes, transparentes y trazables para los afiliados.

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PAST: plataforma única para afiliación, elección y traslado previsional

La Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST) será el sistema central donde se concentrará toda la información relacionada con afiliaciones, aportes y cambios de régimen previsional. Su finalidad es simplificar el acceso de la ciudadanía a los servicios del sistema de pensiones.

La herramienta permitirá que se realicen procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Además, operará bajo la gestión de la ONP, con gobernanza conjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), garantizando el intercambio de información en tiempo real.

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Convenios SBS–ONP y gobernanza digital del sistema previsional

La SBS explica que los acuerdos firmados con ONP buscan fortalecer la articulación del sistema previsional mediante la creación de mecanismos de coordinación y el intercambio de información entre ambas entidades. “El acuerdo marco busca establecer los mecanismos y dinámicas de gobernanza producto de una mayor interacción entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico busca garantizar el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades”.

Además, la implementación de la PAST se sustenta en estos dos convenios, uno de coordinación institucional y otro operativo de intercambio de información, con una vigencia inicial de tres años.

Esto significa un avance en la reforma previsional, al mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas y privadas del sistema de pensiones. La SBS precisa que “estos acuerdos constituyen uno de los principales hitos en la implementación de la reforma previsional orientada a fortalecer la interoperabilidad entre las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de pensiones”, destacando su impacto en la modernización del sistema.

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Modernización del sistema previsional y enfoque en el ciudadano

La PAST se enmarca dentro de la reforma previsional impulsada por la Ley N.° 32123. También incluye la implementación del Pilar Semicontributivo.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, destacó el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

Seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema previsional

El diseño de la PAST incorpora principios de seguridad de la información, confidencialidad y trazabilidad en cada proceso, asegurando que las decisiones de afiliación o traslado queden registradas y puedan ser verificadas.

En esa línea, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, explicó el alcance del modelo de implementación y control del sistema. “La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, puntualizó.

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