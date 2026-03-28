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Política

Gobierno extiende por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao

El Ejecutivo también declaró el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, Tumbes, durante sesenta días por el aumento de la inseguridad ciudadana en el país.

Gobierno amplia estado de emergencia en Lima Metropolitana, Callao y Zarumilla.
Gobierno amplia estado de emergencia en Lima Metropolitana, Callao y Zarumilla. | Foto: Andina

Tras la ola de inseguridad ciudadana que existe en el país, el gobierno ha prorrogado por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Esta medida tendrá vigencia desde el 30 de marzo. Asimismo, debido al incremento de la criminalidad en Tumbes, también se ha declarado en estado de emergencia la provincia de Zarumilla.

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Las disposiciones se publicaron mediante Decretos Supremos que establecen “la población peruana enfrenta (...) un grave incremento de la violencia y la criminalidad, que requieren la continuidad de las medidas extraordinarias adoptadas, a través de una firme acción del Estado en su conjunto. Por ello, se declaró la participación de la Policía Nacional para mantener el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

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Además, la resolución también informa sobre el incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, los cuales comprenden delitos de homicidio, sicariato, extorsión, entre otros. En esa línea, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú recomendó la ampliación de la medida de emergencia. Asimismo, el documento oficial señala que todas las actividades religiosas, culturales y de carácter masivo en general, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

En el Decreto Supremo también se precisa que cinco días después de haberse cumplido el Estado de Emergencia, la Policía Nacional del Perú debe presentar un informe detallado de las acciones realizadas durante la implementación de la medida y los resultados obtenidos al Titular del Ministerio del Interior.

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