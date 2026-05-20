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Cierre en la Vía Expresa: autos deberán ingresar por rampa de 28 de Julio durante 21 días

La medida busca garantizar la seguridad durante la excavación de una galería subterránea que conectará la estación Central del Metropolitano y la Línea 2.

El cierre de la vía impactará en la movilidad de miles de conductores.
El cierre de la vía impactará en la movilidad de miles de conductores. | Composición LR
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde las 11.00 p. m. del martes 20 de mayo se cerrará temporalmente el paso a desnivel de ingreso a la vía expresa del Paseo de la República, a la altura de la Plaza Grau, en el Cercado de Lima, como parte de las obras de construcción de la Estación Central (E-13) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La restricción vehicular se extenderá por un periodo de 21 días calendario y responde a los trabajos de interconexión entre la estación Central del Metropolitano y la Línea 2.

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Construcción de túnel subterráneo

El vocero de la ATU, Carlos Peña, explicó que actualmente se ejecuta la construcción de una galería subterránea que permitirá conectar ambos sistemas de transporte masivo. “Se está construyendo una galería por la parte inferior que va a conectar ambas estaciones”, detalló.

Asimismo, indicó que las excavaciones ya alcanzaron zonas cercanas a las estructuras de soporte de la estación Central, motivo por el cual, se requiere restringir el tránsito vehicular por razones de seguridad. “No puede continuar la ejecución de la obra si el peso de los vehículos sigue circulando por esta zona”, sostuvo.

Según la entidad, el túnel tendrá una extensión aproximada de 180 metros y permitirá que miles de usuarios puedan trasladarse entre la Línea 2 y el Metropolitano de forma más rápida y eficiente.

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Desvíos y rutas alternas

La ATU precisó que los conductores que circulen de norte a sur deberán continuar por los tres carriles de Paseo de la República, rodear la Plaza Grau e ingresar nuevamente a la vía expresa a través del acceso ubicado a la altura de la avenida 28 de Julio. “Pedimos comprensión a todos los usuarios de esta vía. Es importante priorizar el avance de la Línea 2”, expresó Peña.

Además, se informó que durante el cierre habrá presencia policial, señalización preventiva y orientación permanente para los conductores.

Trabajos en doble turno

La entidad señaló que las labores se desarrollarán en doble turno continuo con el objetivo de acelerar el avance de la obra y cumplir los plazos establecidos. “La Línea 2 va a tener millones de beneficiarios. Esto es un bien superior para todos, que va a beneficiar a toda la ciudad de Lima y Callao”, afirmó el representante de la ATU.

De acuerdo con información oficial, la Estación Central de la Línea 2 presenta actualmente un avance físico de 74,09%. El proyecto contempla 27 estaciones y otras 8 correspondientes al ramal de la Línea 4, con lo que se consolida como el primer sistema de metro subterráneo del país.

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