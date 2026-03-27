Techo Propio: Ministerio de Vivienda otorgará bonos a más de 14.000 familias para construir sus casas
El Bono Familiar Habitacional otorga S/33.000 por familia. Se destinarán más de S/519 millones para esta acción.
El Ministerio de Vivienda lanzó la primera convocatoria nacional del programa Techo Propio 2026, que beneficiará hasta 14.880 familias en todo el país con un Bono Familiar Habitacional (BFH) que les permitirá construir una vivienda digna en un terreno propio.
En esta primera convocatoria, en la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio (CSP), el sector invertirá S/519 millones 208.884 para reconocer el esfuerzo de las familias que, con años de trabajo, han logrado acceder a un terreno, pero aún no cuentan con los recursos para edificar una vivienda segura y adecuada.
“El acceso a una vivienda digna no puede seguir siendo un privilegio. Con esta convocatoria estamos cambiando vidas, porque no solo construimos casas, construimos seguridad, bienestar y futuro para miles de familias que hoy esperan una oportunidad”, señaló el ministro de Vivienda Wilder Sifuentes.
El Bono Familiar Habitacional otorga S/33.000 por familia. En regiones como Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, este monto puede incrementarse hasta S/38.610, de acuerdo con las condiciones del territorio, permitiendo una respuesta más justa frente a las necesidades de cada zona.
Estos subsidios están dirigidos a familias con ingresos mensuales de hasta S/2.706, priorizando a quienes más lo necesitan. El proceso de inscripción y todos los trámites son completamente gratuitos, garantizando un acceso transparente y sin costos adicionales para los beneficiarios, solo contar con un ahorro mínimo de S/2.475.
Las regiones con mayor número de montos son Lima y Callao (1.749 bonos), Piura (1.329), San Martín (1.300), Ica (1.274), Áncash (1.238) y La Libertad (1.148). A estos departamentos les siguen Lambayeque (845), Arequipa (732), Loreto (631), Junín (602), entre otros.
Los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-12-200 del Fondo Mivivienda para obtener mayor información.