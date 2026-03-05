Ministerio de Vivienda aprueba S/ 519 millones para proyectos de construcción de casas en el país

El Bono Familiar Habitacional (BFH) impulsará casas para familias de bajos recursos económicos a través de la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio | Foto: composición LR/Andina/ idehpucp

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la transferencia de S/519.208.884 al Fondo Mivivienda S. A. para financiar el Bono Familiar Habitacional. Los recursos estarán destinados a la modalidad de construcción de vivienda en sitio propio. La medida busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales para miles de familias en el país.

Este monto permitirá que miles de familias en situación de vulnerabilidad accedan a un subsidio estatal para construir un hogar nuevo en un terreno propio o en aires independizados, lo que mejorará sus condiciones de habitabilidad y el acceso a una vivienda digna. El bono forma parte del programa Techo Propio, impulsado por el sector Vivienda para reducir la escasez de residencias propias en el país.

¿Cómo serán distribuidos los recursos del MVCS a las familias más necesitadas?

Mediante la Resolución Ministerial N.° 065-2026-VIVIENDA, el Gobierno busca garantizar una vivienda digna para miles de familias que viven en condiciones precarias. La medida refuerza las políticas orientadas a ampliar el acceso a soluciones habitacionales dirigidas a los sectores más vulnerables.

Asimismo, la iniciativa contribuye a dinamizar las economías locales al promover puestos de trabajo en el sector construcción y favorecer la mejora de los espacios urbanos en distintas regiones del país.

“Esta transferencia financiera reafirma nuestro compromiso con las familias peruanas que aún no cuentan con una vivienda adecuada. A través del Bono Familiar Habitacional estamos haciendo posible que miles de hogares puedan construir su casa propia con el apoyo del Estado y vivir con mayor seguridad y bienestar”, subrayó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate.

¿Qué otras entidades nacionales estarán a cargo en la construcción de los hogares?

El Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) y el Fondo Mivivienda S. A. estarán a cargo del monitoreo, seguimiento y verificación del uso y cumplimiento en la ejecución de los procesos asignados.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) destaca que su sede digital institucional garantiza la transparencia y el acceso público a la información sobre el uso de los recursos destinados al sector vivienda.