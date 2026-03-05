HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     
Economía

Ministerio de Vivienda aprueba S/ 519 millones para proyectos de construcción de casas en el país

Este subsidio permitirá que familias en situación de vulnerabilidad construyan un hogar en terreno propio, lo que mejorará sus condiciones de habitabilidad y el acceso a una vivienda digna.

El Bono Familiar Habitacional (BFH) impulsará casas para familias de bajos recursos económicos a través de la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio
El Bono Familiar Habitacional (BFH) impulsará casas para familias de bajos recursos económicos a través de la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio | Foto: composición LR/Andina/ idehpucp

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la transferencia de S/519.208.884 al Fondo Mivivienda S. A. para financiar el Bono Familiar Habitacional. Los recursos estarán destinados a la modalidad de construcción de vivienda en sitio propio. La medida busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales para miles de familias en el país.

Únete a nuestro canal de política y economía

Este monto permitirá que miles de familias en situación de vulnerabilidad accedan a un subsidio estatal para construir un hogar nuevo en un terreno propio o en aires independizados, lo que mejorará sus condiciones de habitabilidad y el acceso a una vivienda digna. El bono forma parte del programa Techo Propio, impulsado por el sector Vivienda para reducir la escasez de residencias propias en el país.

TE RECOMENDAMOS

EL FENÓMENO DE LOS JÓVENES ‘NINI’ EN EL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

lr.pe

¿Cómo serán distribuidos los recursos del MVCS a las familias más necesitadas?

Mediante la Resolución Ministerial N.° 065-2026-VIVIENDA, el Gobierno busca garantizar una vivienda digna para miles de familias que viven en condiciones precarias. La medida refuerza las políticas orientadas a ampliar el acceso a soluciones habitacionales dirigidas a los sectores más vulnerables.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, la iniciativa contribuye a dinamizar las economías locales al promover puestos de trabajo en el sector construcción y favorecer la mejora de los espacios urbanos en distintas regiones del país.

PUEDES VER: Congreso aprueba presupuesto del MEF que recorta subsidios de vivienda más del 50% para 2026

lr.pe

“Esta transferencia financiera reafirma nuestro compromiso con las familias peruanas que aún no cuentan con una vivienda adecuada. A través del Bono Familiar Habitacional estamos haciendo posible que miles de hogares puedan construir su casa propia con el apoyo del Estado y vivir con mayor seguridad y bienestar”, subrayó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate.

¿Qué otras entidades nacionales estarán a cargo en la construcción de los hogares?

El Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) y el Fondo Mivivienda S. A. estarán a cargo del monitoreo, seguimiento y verificación del uso y cumplimiento en la ejecución de los procesos asignados.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) destaca que su sede digital institucional garantiza la transparencia y el acceso público a la información sobre el uso de los recursos destinados al sector vivienda.

El Gobierno busca garantizar un hogar en terreno propio a miles de familias peruanas. Foto: Andina

El Gobierno busca garantizar un hogar en terreno propio a miles de familias peruanas. Foto: Andina

Notas relacionadas
Sedapal permitirá fraccionar el alza del agua en cuotas hasta 2027, según decreto del Gobierno

Sedapal permitirá fraccionar el alza del agua en cuotas hasta 2027, según decreto del Gobierno

LEER MÁS
Perú ocupa el último lugar en acceso a vivienda frente a sus pares de Sudamérica, según ranking de progreso social

Perú ocupa el último lugar en acceso a vivienda frente a sus pares de Sudamérica, según ranking de progreso social

LEER MÁS
Escasez de agua en Lima: miles de familias en riesgo por falta de cisternas y cortes diarios de servicio

Escasez de agua en Lima: miles de familias en riesgo por falta de cisternas y cortes diarios de servicio

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

LEER MÁS
Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

LEER MÁS
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jafar Panahi en “Taxi Teherán”, obra maestra del cine iraní

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

'Sinners', 'Una batalla tras otra', 'Bugonia' y más películas nominadas al Oscar 2026 vuelven a los cines a solo días de la premiación

Economía

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Premier Denisse Miralles: “No hay certeza sobre cuánto tardará la reparación del ducto TGP”

Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025