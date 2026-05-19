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Economía

Internet en el Perú rural: acceso se duplicó en seis años y ya llega a más del 85% de hogares

La conectividad a internet en zonas rurales del Perú ha crecido exponencialmente, alcanzando un acceso del 85,8% en 2025, en comparación con el 41,5% en 2019, según Osiptel.

El 85,8 % de hogares rurales ya cuenta con acceso a internet, ya sea mediante conexión fija o móvil. En 2019, esa cifra era de apenas 41,5%.
El 85,8 % de hogares rurales ya cuenta con acceso a internet, ya sea mediante conexión fija o móvil. En 2019, esa cifra era de apenas 41,5%.
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Hace apenas unos años, conectarse a internet en muchas zonas rurales del Perú implicaba caminar varios kilómetros para buscar señal en una plaza o encontrar el único punto donde el celular “agarraba señal”. Para miles de familias, hacer una videollamada, enviar una tarea o revisar un trámite online era casi imposible.

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En 2025, eso se empieza a quedar atrás. La expansión de la conectividad móvil y el mayor acceso a smartphones han cambiado el panorama digital del país, al punto de que el acceso a internet en hogares rurales prácticamente se duplicó en solo seis años.

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De acuerdo con la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2025 de Osiptel, el 85,8% de hogares rurales ya cuenta con acceso a internet, ya sea mediante conexión fija o móvil. En 2019, esa cifra era de apenas 41,5%.

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Este avance representa uno de los crecimientos más acelerados registrados en el sector telecomunicaciones durante la última década y evidencia cómo el internet dejó de ser un servicio concentrado en Lima y las grandes ciudades para extenderse progresivamente hacia localidades alejadas.

A nivel nacional, el acceso a internet también mostró un crecimiento sostenido. En 2025, el 96% de hogares peruanos dispone de conexión, frente al 76,2% registrado en 2019.

Hogares con acceso a internet según ámbito geográfico 2019 -2025.

Hogares con acceso a internet según ámbito geográfico 2019 -2025.

Internet móvil impulsó el crecimiento en regiones rurales

Según el informe, el principal motor de esta expansión ha sido el internet móvil. En el ámbito rural, el acceso a internet móvil alcanzó el 83,4% en 2025, muy por encima del 37,8% reportado en 2019.

En paralelo, el acceso a smartphones también avanzó con fuerza. Hace seis años, solo el 30,7% de personas en zonas rurales tenía un teléfono inteligente; hoy la cifra llega al 63%. En hogares rurales, la presencia de smartphones alcanza incluso el 85%.

Para Osiptel, este comportamiento refleja que los dispositivos móviles se han convertido en la principal puerta de entrada al ecosistema digital, especialmente en zonas donde todavía existen limitaciones para desplegar infraestructura fija.

La encuesta también revela que el 97,2% de hogares peruanos ya cuenta con al menos un dispositivo móvil para conectarse a internet.

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El crecimiento de la conectividad no solo se refleja en el acceso, sino también en el uso cotidiano del internet. Actualmente, el 64% de personas mayores de 12 años en el ámbito rural utiliza internet, más del doble que en 2019, cuando el indicador era de 29,3%.

A nivel nacional, el uso de internet alcanzó al 83,2% de la población mayor de 12 años en 2025.

Las principales actividades digitales siguen siendo el uso de redes sociales, la mensajería instantánea y la búsqueda de información. Sin embargo, el informe muestra una creciente incorporación de servicios más complejos, como la banca electrónica, compras por internet y herramientas de inteligencia artificial.

Uno de los datos más llamativos es el avance de las billeteras digitales. Más del 62% de peruanos ya utiliza aplicaciones como Yape o Plin, mientras que el 96,8% de usuarios de billeteras digitales usa Yape como principal plataforma.

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Internet en Perú: la brecha digital empieza a reducirse

El informe también evidencia un avance importante en los sectores de menores ingresos. En los hogares pertenecientes al segmento socioeconómico D y E, el acceso a internet pasó de 12,8% en 2012 a 93,7% en 2025.

Además, Osiptel destaca que el acceso a internet en el Perú se habría quintuplicado en los últimos 13 años, impulsado por la expansión de redes móviles y la masificación de dispositivos inteligentes.

Acceso a internet en hogares del segmento D/E.

Acceso a internet en hogares del segmento D/E.

Pese a los avances, todavía persisten retos vinculados a la calidad del servicio y a la inclusión digital. Aunque la cobertura aumentó considerablemente, muchas zonas rurales continúan dependiendo exclusivamente del internet móvil y presentan limitaciones de velocidad o estabilidad.

Aun así, la transformación es evidente. Lo que hace pocos años era una herramienta limitada a ciertos sectores urbanos ahora forma parte de la vida diaria de millones de familias en todo el Perú, desde actividades educativas y laborales hasta pagos digitales.

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