➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este jueves 21 de mayo | Foto: Composición LR

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El jueves 21 de mayo llegará con distintos escenarios para cada signo del zodiaco, entre oportunidades, cambios y desafíos. Las predicciones del tarotista Jhan Sandoval revelan qué podría ocurrir en el destino de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy ofrece señales y respuestas para quienes buscan orientación en temas personales, laborales y sentimentales.

¿Qué dice el horóscopo de este jueves 21 de mayo?