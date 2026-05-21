➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este jueves 21 de mayo
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.
- ➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de mayo
- Horóscopo Zodiacal
El jueves 21 de mayo llegará con distintos escenarios para cada signo del zodiaco, entre oportunidades, cambios y desafíos. Las predicciones del tarotista Jhan Sandoval revelan qué podría ocurrir en el destino de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy ofrece señales y respuestas para quienes buscan orientación en temas personales, laborales y sentimentales.
¿Qué dice el horóscopo de este jueves 21 de mayo?
- Aries: Algo que parecía perderse empieza a avanzar de manera inesperada. Ahora queda acelerarte y no perder tiempo. Depende de ti que todo se concrete. Es posible que realices un viaje.
- Tauro: Recibes una respuesta positiva de ese ascenso o cambio laboral que esperabas. Tu esfuerzo y dedicación serán reconocidos y te conducirán a un mayor crecimiento. En el amor, no desconfíes.
- Géminis: No te lamentes por esa pérdida laboral o económica. Está por llegar una oferta que superará todo lo que hasta el momento has conseguido. Llega un tiempo de mejoras y cambios favorables.
- Cáncer: Tendrás el manejo y el control de todo lo que hasta el momento ha sido difícil para ti. Si pretendes embarcarte en negocios nuevos o competir por un ascenso, lograrás la meta. No te detengas.
- Leo: No te comprometas a llevar más cosas de las que tienes en manos. Un exceso de trabajo podría llevarte a cometer errores y a no cumplir con tus obligaciones. En el amor, esa persona volverá.
- Virgo: Los compromisos económicos que has asumido con tu familia han aumentado. No pierdas la calma y busca a esa persona que siempre te ha brindado ayuda. Con su apoyo todo se resolverá.
- Libra: No te muestres tan exigente ni desconfiado con esa persona con la que trabajas. Ella podría a manera de venganza, interrumpir o afectar el desarrollo de tu labor. Sé diplomático y lo evitarás.
- Escorpio: Tendrás la oportunidad para ingresar a un terreno laboral totalmente nuevo. Arriésgate y confía en tu capacidad. En el amor, cuidado, no te dejes llevar por aventuras o luego te arrepentirías.
- Sagitario: Tienes varios pendientes económicos que, por ahora, no lograrás resolver. No solicites créditos o realices inversiones especulativas con tal de tener más capitales puesto que te arriesgarías.
- Capricornio: Tu labor te está permitiendo destacar. Hoy conversarás con un superior que solicitará tu orientación para el desarrollo de algunas actividades. Prepárate para un mayor crecimiento.
- Acuario: No trates de aferrarte o de sostener aquello que tiene que morir. Terminada esta etapa laboral vendrán nuevas y mejores oportunidades para tu crecimiento. Resistirte solo te genera sufrimiento.
- Piscis: Sigues confiando en una persona que no tiene palabra ni voluntad real para trabajar con compromiso. Necesitas nuevas alianzas o, de lo contrario, no avanzarías como lo deseas. Sé más radical.