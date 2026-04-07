Minem: Ejecutivo designa a Mayra Figueroa Valderrama como nueva viceministra de Minas

El Poder Ejecutivo designó a Mayra Mercedes Figueroa Valderrama como nueva viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Se trata de un cargo considerado de confianza. El nombramiento, publicado en el diario oficial El Peruano bajo la Resolución Suprema N° 015-2026-EM, establece que Figueroa asumirá en reemplazo de Juan Samanez Bilbao.

El Gobierno de José María Balcázar aceptó la renuncia de Samanez, quien se desempeñaba en ese cargo desde el 5 de febrero de 2026. Ambas resoluciones fueron rubricadas por el mandatario y el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta.

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¿Quién es Mayra Figueroa Valderrama?

La flamante viceministra de Minas es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Gerencia Pública por EUCIM Business School. Además, entre 2024 y 2025 fue directora General de Formalización Minera.

Figueroa se venía desempeñando como Directora de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera, de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, desde el 20 de enero del 2025.

El Viceministerio de Minas, uno de los pilares del Minem

Este órgano de línea del Minem se encarga de coordinar, ejecutar y supervisar las políticas de desarrollo sostenible en materia minera. Cabe señalar desde el Viceministerio de Minas se lideran aspectos clave como la promoción de inversiones mineras, la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la gestión ambiental y la prevención de conflictos sociales vinculados a la actividad extractiva.

El Viceministerio de Minas crea las reglas para que la extracción de minerales sea ordenada y segura. Esta oficina busca atraer inversiones que ayuden a la economía y supervisa el cuidado de la naturaleza. También ayuda a que los pequeños mineros trabajen de forma legal y bajo las normas del Estado.

Cabe destacar que el Despacho Viceministerial de Minas cuenta con la siguiente estructura: