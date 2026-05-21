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Al Nassr vs Damac EN VIVO con Cristiano Ronaldo | Ambos equipos se enfrentan HOY, jueves 21 de mayo, por la última fecha de la Liga Pro Saudí 2026. El compromiso empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de FOX Deportes y DAZN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura onlina gratis que tiene preparada La República Deportes.

El veterano delantero de 41 años, que acaba de ser convocado para el Mundial 2026, buscará levantar su primer título en la liga de Arabia Saudita. El elenco amarillo solo necesita un empate para consagrarse como el mejor de la temporada.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Damac?

En Perú, el encuentro se podrá seguir a partir de la 1.00 p. m. Para otros países, revisa el horario respectivo de acuerdo con la siguiente guía.

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Damac?

La transmisión por TV del Al Nassr vs Damac estará a cargo de los canales FOX Deportes y DAZN en países como México, Estados Unidos y España. A nivel internacional, se podrá ver desde el servicio de streaming de SSC (Saudi Sports Company), canal oficial que transmite la liga saudí en su país de origen.

Alineaciones Al Nassr vs Damac

Al Nassr: Bento, Nawaf Boushal, Simakan, Al-Amri, Iñigo Martínez, K. Coman, N. Al Sharari, Al Hassan, S. Mané, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Bento, Nawaf Boushal, Simakan, Al-Amri, Iñigo Martínez, K. Coman, N. Al Sharari, Al Hassan, S. Mané, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. Damac: Kewin, Sanousi, J. Harkass, Abdelkader Bedrane, Al Obaid, M. Sylla, Tarek, Vada, Okita, Al-Qahtani y Arielson.

Pronóstico de Al Nassr vs Damac

Las principales casas de apuestas ven más probable el triunfo de Al Nassr, que marcha puntero en el campeonato.

Betsson: gana Al Nassr (1,08), empate (9,40), gana Damac (18,50)

Betano: gana Al Nassr (1,11), empate (8,75), gana Damac (29,00)

Bet365: gana Al Nassr (1,09), empate (10,00), gana Damac (15,00)

1XBet: gana Al Nassr (1,03), empate (15,50), gana Damac (26,00)

Coolbet: gana Al Nassr (1,10), empate (11,00), gana Damac (20,00)

Doradobet: gana Al Nassr (1,11), empate (8,50), gana Damac (19,00).

Últimos partidos de Al Nassr vs Damac

Así quedaron los cinco enfrentamientos más recientes entre ambas escuadras por la Liga Profesional Saudí.