Según el BCRP, la inversión privada se desenvolvió en un entorno de confianza empresarial favorable, con expectativas a 3 y 12 meses. Foto: composición LR/Andina

La inversión privada continúa siendo uno de los motores de crecimiento clave para generar empleo y disminuir los niveles de pobreza. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), su expansión en el tercer trimestre ha registrado la tasa más alta desde el 2021 al alcanzar un 11,4% frente al mismo periodo del 2024.

Pero, eso no es todo. Scotiabank da cuenta que el reciente resultado significa el mayor avance de la inversión privada desde el 2013, sin contar el rebote postpandemia. Su evolución fue liderada por la mayor inversión minera, que junto con la de infraestructura, mantendrían el ritmo ascendente en el cuatro trimestre del año, pese al ciclo electoral.

"Para el cuarto trimestre, la variable más dinámica (de la demanda interna) continuaría siendo la inversión privada, pues los proyectos mineros y de infraestructura son menos sensibles al ciclo electoral. Además, el consumo privado se vería beneficiado por el inicio de los pagos asociados al octavo de retiro de fondos de pensiones.", señalaron desde el banco.

De igual forma, anticiparon una moderación de la inversión pública, especialmente del gobierno nacional, ante los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que lidera Denisse Miralles, por cumplir la meta de déficit fiscal, que, para este año, está fijada en 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Factores que explican crecimiento de inversión privada

Durante el tercer trimestre de este año, la demanda interna - suma total del consumo y la inversión en el país- creció 5,9% y de esta manera, acumuló su sétimo trimestre consecutivo de expansión, según datos del BCRP. El resultado fue superior al incremento de la actividad productiva en el mismo periodo del 2025 (3,4%), ya que este último se vio impactado por el limitado aumento del volumen exportado.

Uno de los componentes de la demanda interna registró un avance de 3,6% interanual, completando ocho trimestres seguidos de crecimiento. Se trata del consumo privado, cuyo avance se debió a la mejora del poder adquisitivo de los hogares, respaldado por el incremento del empleo y de los ingresos, así como una inflación que se encuentra cerca al rango meta.

En cuanto a la inversión privada, su ritmo trimestral se expandió a doble dígito y registró un 11,4% frente al mismo periodo del año pasado. Dicho desempeño estuvo influenciado centralmente por la inversión minera que alcanzó un 23,9%, en medio de un contexto de altos precios de metales como el cobre y el oro y una menor conflictividad social respecto a los proyectos Tía María y San Gabriel.

De igual forma, destacó la inversión no residencial no minera, que se apoya en la ejecución de proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima y de diversos sectores como electricidad, manufactura, telecomunicaciones, entre otros. Por su parte, la inversión residencial anotó un alza de 2,4% por tercer trimestre consecutivo, evidenciando una mejora gradual en sintonía con la recuperación de los ingresos de la población y el dinamismo de la inversión inmobiliaria formal.

Consumo privado y público al alza

En el marco de su sustentación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Pleno del Congreso, la titular del MEF, Denisse Miralles, destacó que el crecimiento económico entre enero y septiembre de este año fue impulsado principalmente por el "fortalecimiento de la demanda interna con "una mayor inversión privada y un mayor consumo privado también".

Respecto a este indicador, Scotiabank dio cuenta que el consumo privado registró un avance de 3,6% a nivel interanual, completando cinco trimestres con un crecimiento mayor al 3,5%. Dicho resultado se debió al incremento del empleo en los sectores de la agroexportación y servicios, así como una mejora de los ingresos de los trabajadores formales.

A ello, hay que añadirle la tendencia decreciente de la inflación, que impulsa el poder adquisitivo de los consumidores. Precisamente, la recuperación de la confianza de los clientes a los niveles pre-pandemia y el inicio de los desembolsos provenientes del octavo retiro AFP hacen prever a Scotiabank que la evolución positiva del consumo privado se mantendría durante el cuarto trimestre de este año.

En cuanto al consumo público, su crecimiento alcanzó un 4,8% interanual, liderado por los mayores gastos en bienes y servicios (7,5%), en el cual, resaltaron los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), locación de servicios y servicios profesionales y técnicos. De igual forma, aumentaron los pagos por remuneraciones (3,5%), destacando las mayores retribuciones otorgadas a los trabajadores de salud, educación, interior, defensa y justicia.

Finalmente, la inversión pública continúa su ritmo ascendente. Durante el tercer trimestre de este año, anotó un alza del 4,8% impulsada por la mayor ejecución de proyectos por parte de los gobiernos subnacionales. En detalle, las obras de transporte y mejoramiento urbano en Lima, Cajamarca y Huánuco contribuyeron a este resultado.

"Por su parte, la evolución positiva de la inversión de los gobiernos regionales (+7.9%) se debió a los mayores recursos destinados

a proyectos de Salud, Educación, Saneamiento, Cultura y Deporte, en especial en las regiones de Ayacucho, Cajamarca y Pasco. En contraste, la inversión del Gobierno Nacional (-14.0%) se vio afectada por la menor transferencia de recursos a los proyectos ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)", concluyeron desde Scotiabank.