Economía

Ollas Comunes de Lima exigen al Congreso que se destinen S/200 millones adicionales en Presupuesto 2026

En el marco del debate de la Ley de Presupuesto 2026, la Red de Ollas Comunes de Lima denuncia que los recursos asignados para garantizar su labor son insuficientes. Proponen que se duplique monto por ración a S/4,5.

Representantes de las ollas comunes de Lima tuvieron un diálogo con la congresista Bazán para elevar su propuesta de aumento de presupuesto al debate parlamentario. Foto: difusión
Representantes de las ollas comunes de Lima tuvieron un diálogo con la congresista Bazán para elevar su propuesta de aumento de presupuesto al debate parlamentario. Foto: difusión

La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana realizó un plantón frente a la sede del Congreso para levantar su voz de protesta respecto a los insuficientes recursos que se han destinado en el dictamen de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026. En opinión de la presidenta de esta organización social, Abilia Ramos, asignar S/2,25 por ración no les permite asegurar un funcionamiento estable.

"Actualmente, el Midis está proponiendo un monto de S/2,25 por persona, lo cual resulta insuficiente para cubrir un menú que cumpla con estándares nutricionales. En cambio, nosotros estamos pidiendo un aumento de S/200 millones para el 2026 con el objetivo de tener una asignación de S/4,50", explicó a este medio.

REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

De igual forma, recordó que, en los últimos años, el presupuesto por ración ha ido disminuyendo, puesto que se pasó de un financiamiento de S/3,70 en el 2024 a tan solo S/2 este 2025. Dicho monto se encuentra distante de los S/15 que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para comer de forma saludable y nutritiva.

Esta demanda se la han hecho conocer al propio presidente José Jerí, quien no ha respondido la carta que le enviaron a fines de octubre. Además, se han cursado documentos con esta misma preocupación a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y a los 129 parlamentarios, sin obtener un mayor nivel de atención, salvo del despacho de la congresista Sigrid Bazán

Precisamente, ella recibió a una delegación de las olas comunes en el Congreso y facilitó una reunión con representantes del MEF y del MIDIS. Según contó Ramos, para este 2 de diciembre se ha convocado un espacio de diálogo que será liderado por la ministra Lesly Shica, en la que participarán otras entidades involucradas.

"Año tras año ha subido el costo de los productos y eso también hace que compremos menos alimentos frescos. Desde las ollas comunes hacemos todo lo posible y exigimos un aumento de presupuesto para poder seguir alimentando a las personas que menos tienen (…) Estamos haciendo las gestiones para que nos puedan atender y seamos escuchadas por las autoridades. No venimos a regalar nuestro voto, sino a hacer propuestas con estudios para que ellos sepan nuestras demandas", anotó la dirigenta.

Ollas Comunes piden presupuesto propio

Para el próximo año, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ha estimado un presupuesto de S/684 millones 864,611, lo cual incorpora una demanda adicional de S/162 millones 763,386. Dicho monto considera el valor asignado al Programa de Complementación Alimentaria (PCA), que incluyen comedores, ollas comunes y demás modalidades así como los recursos destinados para los subsidios destinados a estas dos primeras organizaciones.

Según Abilia Ramos, es necesario que el gobierno reconozca la diferencia entre comedores populares y ollas comunes, ya que dicha confusión está afectando la asignación de recursos. En ese sentido, sugiere cambiar el enfoque del PCA para avanzar hacia un programa de alimentación que convierta a las ollas comunes en una palanca orientada a combatir enfermedades como la desnutrición, anemia y otras.

"A los comedores les han venido aumentando de presupuesto, mientras que a las ollas comunes nos han ido disminuyendo. Se necesita desagregar esto para que podamos disponer de nuestro propio presupuesto, ya que tenemos condiciones diferentes. Por ejemplo, nosotras no tenemos agua y desagüe, en cambio los comedores sí", enfatizó.

Para la Red de Ollas Comunes de Lima, el debate presupuestal debe incorporar una mirada realista sobre la crisis alimentaria en el país. Enfatizan que no son un programa accesorio, sino un "pilar de supervivencia para las familias que enfrentan precariedad extrema". Por eso, instan al Congreso , al MIDIS y al MEF a rectificar la asignación actual y destinar un presupuesto que esté acorde a la magnitud del problema.

