HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Economía

SUNAT publica el cronograma oficial para presentar la Declaración Jurada Anual del IR e ITF 2025: revisa cuáles son las fechas límite

La SUNAT ha oficializado el cronograma para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del ITF del ejercicio 2025, mediante la Resolución N.° 000386-2025/SUNAT.

Sunat presentó el cronograma especial para la presentación del impuesto a la renta y otros regímenes.
Sunat presentó el cronograma especial para la presentación del impuesto a la renta y otros regímenes. | Foto: Andina

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) oficializó el cronograma general para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del impuesto a la transacción financiera (ITF) del ejercicio 2025. La disposición quedó establecida a través de la Resolución de Superintendencia N.° 000386-2025/SUNAT y fija fechas específicas de vencimiento para el año 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El alcance de la norma comprende a personas naturales, micro y pequeñas empresas, así como a otros contribuyentes, diferenciando los plazos de acuerdo con el régimen tributario aplicable. De esta manera, se definen dos cronogramas distintos que deberán ser considerados al momento de cumplir con la obligación declarativa.

TE RECOMENDAMOS

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

lr.pe

Impuesto a la renta: Sunat define dos cronogramas según tipo de contribuyente y régimen tributario

La resolución aprobada establece un primer cronograma dirigido a las personas naturales y a las micro y pequeñas empresas que tributan en el Régimen General y en el Régimen Mype Tributario comprendidas en la Ley N.° 31940. Para este grupo, los vencimientos se iniciarán el 26 de mayo de 2026 y se extenderán hasta el 10 de junio del mismo año, dependiendo del último dígito del Registro Único de Contribuyentes.

larepublica.pe

Dentro de este mismo grupo se incluyen los denominados Buenos Contribuyentes, así como las personas que no se encuentren obligadas a inscribirse en el RUC. En estos casos, la fecha máxima para cumplir con la presentación de la declaración anual ha sido fijada también para el 10 de junio de 2026, conforme a lo dispuesto en la norma.

larepublica.pe

Fechas de vencimiento para personas naturales, Mype y otros contribuyentes en 2026

El segundo cronograma aprobado por Sunat está dirigido a los contribuyentes que no se encuentran comprendidos en la Ley N.° 31940. Para estos sujetos, las fechas de vencimiento de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del ITF correspondiente al ejercicio 2025 se ubican entre el 26 de marzo y el 13 de abril de 2026.

Al igual que en el primer cronograma, el orden de las fechas responde al último dígito del RUC de cada contribuyente. Este esquema permite distribuir de manera progresiva la presentación de las declaraciones, considerando la diversidad de regímenes y obligaciones existentes dentro del sistema tributario.

Disponibilidad de formularios virtuales y acceso a información personalizada para la declaración

La resolución también detalla las fechas a partir de las cuales estarán disponibles los formularios virtuales necesarios para efectuar la declaración. El Formulario Virtual N.° 709 – Renta Anual Persona Natural podrá ser utilizado desde el 31 de marzo de 2026, facilitando el cumplimiento de las personas naturales obligadas.

En el caso de los Formularios Virtuales N.° 710, tanto en su versión simplificada como en la completa para contribuyentes de tercera categoría y para el ITF, estos estarán habilitados desde el 2 de enero de 2026. Adicionalmente, Sunat pondrá a disposición información personalizada que servirá de apoyo durante la elaboración de la declaración, encontrándose disponible desde el 16 de febrero de 2026 para el Formulario 710 y desde el 31 de marzo de 2026 para el Formulario 709.

Notas relacionadas
Club César Vallejo, propiedad de César Acuña, reporta deudas coactivas por más de 100 mil soles ante la SUNAT

Club César Vallejo, propiedad de César Acuña, reporta deudas coactivas por más de 100 mil soles ante la SUNAT

LEER MÁS
Congreso legisla a favor de la ludopatía, pese al incremento de casos

Congreso legisla a favor de la ludopatía, pese al incremento de casos

LEER MÁS
Sunat cerca a la meta: ingresos tributarios alcanzaron los S/159.496 millones entre enero y noviembre del 2025

Sunat cerca a la meta: ingresos tributarios alcanzaron los S/159.496 millones entre enero y noviembre del 2025

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

LEER MÁS
¿Habrá atención de los bancos para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero?

¿Habrá atención de los bancos para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero?

LEER MÁS
Aeropuerto de Chinchero: juez de EE.UU. declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones

Aeropuerto de Chinchero: juez de EE.UU. declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

Economía

Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Indecopi multa con más de S/20.000 a colegio particular Alfred Nobel de Amazonas por direccionar la compra de útiles escolares

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025