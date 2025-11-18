Metro de Lima y Callao: servicio de la Línea 2 queda suspendido temporalmente en cinco estaciones
La ATU informó que la suspensión del servicio de la Línea 2 abarca desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita.
- ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal por "motivos de fuerza mayor"
- CIADI mantiene suspensión de laudo por más de US$200 millones a favor de la Línea 2 del Metro de Lima
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), anunció a través de sus canales principales la suspensión temporal del servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao debido a problemas no operativos. Según indicaron, esto afecta a las estaciones de la Etapa 1A, desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita, donde los trenes dejaron de operar de manera preventiva tras detectarse dicha incidencia.
Las autoridades del Metro de Lima y Callao señalaron que mantendrán informados a los usuarios sobre el avance de las labores de recuperación y la normalización del servicio. Sin embargo, hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las razones específicas de la suspensión.
PUEDES VER: ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal por "motivos de fuerza mayor"