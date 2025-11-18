La semana económica trae noticias positivas sobre el crecimiento del Perú, impulsado por el sector agrícola, mientras que en Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) enfrenta un camino difícil por la falta de datos y la presión política.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú creció un 3,9% en septiembre, su mayor variación en los últimos tres meses. Este resultado fue ligeramente superior al estimado de Scotiabank (3,6%) y al consenso de analistas (3,5%). Asimismo, coincide con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PBI por sector económico en septiembre. Fuente: INEI, Scotiabank

El impulso principal provino de los sectores primarios:

Sector Agropecuario: Creció 1,6% en septiembre y fue clave en la aceleración de la actividad económica. La producción agropecuaria registró el crecimiento más alto del año gracias a condiciones climáticas favorables y un aumento en la superficie sembrada. Su aporte al PBI total se duplicó de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) en agosto a 0,6 p.p. en septiembre.

Otros Sectores Destacados: La Construcción creció a un impresionante 10,2% en septiembre, impulsada por un mayor consumo de cemento y la recuperación de la autoconstrucción. De hecho, los sectores que más contribuyeron al PBI de septiembre, en puntos porcentuales, fueron: servicios (1,3 p.p.), construcción (0,7 p.p.), y agropecuario (0,6 p.p.).

Scotiabank prevé un crecimiento similar en el cuarto trimestre (4T25) al del tercer trimestre (3T25), lo que le da un sesgo al alza a su proyección de 3,2% para el PBI de todo el 2025.

Contribución por sector al PBI de septiembre. Foto: INEI, Scotiabank

BCRP en "zona de confort" por inflación controlada

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener su tasa de referencia sin cambios en 4,25% en noviembre, por segundo mes consecutivo. Esta decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado.

Los puntos clave de la política monetaria son:

Inflación: Se espera que la inflación anual aumente ligeramente de 1.4% en octubre a 1,5% en noviembre . Las proyecciones de Scotiabank estiman que la inflación cerrará en torno al 1,7% en 2025 y en 2.2% en 2026.

Se espera que la inflación anual aumente ligeramente de 1.4% en octubre a . Las proyecciones de Scotiabank estiman que la inflación cerrará en torno al y en 2.2% en 2026. Expectativas sólidas: Las expectativas de actividad económica se mantienen en el rango optimista y han mejorado con respecto al mes anterior. En particular, las expectativas a doce meses han mostrado una tendencia alcista por cinco meses consecutivos, y las expectativas a tres meses están en su nivel más alto en seis años y medio.

Dada la estabilidad de precios y las sólidas expectativas, se refuerza la idea de que el BCRP no realizaría cambios en la tasa de referencia durante lo que resta de 2025, pero sí podría hacer un recorte adicional de 25 puntos base (pbs) a comienzos de 2026.

Tasa de Interés del BCRP en lo que va del 2025. Foto: BCRP, Scotiabank

Estados Unidos: la Fed navega en la incertidumbre

La Reserva Federal de EE. UU. (Fed) enfrenta un complicado panorama debido a las políticas comerciales y migratorias del presidente Donald Trump y la incertidumbre generada por el reciente cierre del gobierno.

Publicaciones económicas afectadas por el cierre del Congreso de EE.UU. Foto: BLS, BEA, Scotiabank