Debate de Ley de Presupuesto 2026 arranca con contradicciones del Ejecutivo por becas sin financiamiento

Hoy, al iniciar el debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 en el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, abordó la controversia por la falta de financiamiento para las 38.000 becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) prometidas para el 2026, entre ellas 20.000 de Beca 18. Recordemos que esas vacantes ya habían sido anunciadas por el mismo premier del Gobierno de José Jerí durante el discurso de voto de confianza en octubre pasado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Sin embargo, lejos de aclarar las causas de la omisión del presupuesto, Álvarez abrió su intervención con un duro deslinde al responsabilizar al anterior Gobierno de Boluarte y a la exdirectora de Pronabec, Alexandra Ames, a quien la semana pasada le pidieron la renuncia, según fuentes del sector Educación, como una suerte de cortar por el hilo más débil. El premier sugirió que el número anunciado de becas en su discurso había sido incorporado sin verificación.

TE RECOMENDAMOS REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

Más temprano, en diálogo con La República, Ames responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por un “error técnico” que habría surgido por una malinterpretación de la columna de excel. "Se entendió que ‘nuevos’ eran la creación de nuevas becas; pero eso se refería a la nueva convocatoria de continuidad de becas que ya existen”, detalló. Eso llevó al MEF a descartar la partida solicitada, relató.

La exfuncionaria afirmó que el pedido de financiamiento fue enviado a tiempo. "Nos dimos con la sorpresa de que no habían priorizado las becas del 2026, pese a que era compromiso de Gobierno", dijo.

Álvarez culpa al Pronabec y cuestiona esencia de Beca 18

El premier agradeció inicialmente al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto por “poner en el tapete” el problema de las becas, pero acto seguido lanzó una serie de afirmaciones apuntando que las becas se anunciaron sin sustento presupuestal.

“El sector Educación incorporó en el discurso del premier una cifra de Beca 18 que no estaba presupuestada por el anterior Gobierno y que la entonces presidenta del Pronabec no había hecho gestión alguna para financiarla. Se introdujo una cifra equivocada. ¿Maliciosamente? No lo creo, pero tiene que haber consecuencias. Esa persona ya no trabaja en Pronabec”, dijo.

Álvarez también cuestionó duramente al programa por tener becarios en universidades particulares, que según aseguró “pagan la tarifa más alta”. Y sostuvo que preferiría que el Estado financie más vacantes en universidades públicas de prestigio. Sus palabras van en contra de las 20.000 vacantes adicionales.

En palabras de la exdirectora del Pronabec, Alexandra Ames, recogidas por este medio, descartó que se pague tarifas altas como la máxima categoría. “Nosotros firmamos convenios con las universidades para que nos cobren la tarifa más baja. Ese es un compromiso que las universidades tienen con nosotros”, explicó. Incluso, dijo que Pronabec ha detectado casos donde las instituciones crean tarifas todavía menores, como medias becas o descuentos del 80% para otras categorías, y que el programa exige que esas mismas tarifas se apliquen también a los becarios.

“El año pasado renegociamos y, además de cobrarnos la tarifa más baja, se comprometen a dar una beca por su cuenta por cada 25 chicos que entren por nosotros”. El año pasado hemos logrado conseguir 400 becas de las universidades que al Estado no le cuesta un sol, este año hemos generado 900 becas que van a entregar las universidades privadas sin que al Estado le cueste”, enfatizó.

Pese a que la crisis se origina en su sector, el ministro de Educación evitó comentarios durante su exposición ante el Pleno del Congreso, y solo se limitó a leer diapositivas en la que aseguró que se garantizará el presupuesto para becarios continuadores, pero no mencionó cómo se financiarán las nuevas 38.000 becas.

Respaldo OCDE

La exdirectora añadió que, en negociaciones recientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo selecto de países al que el Perú aspira ingresar, destacó el impacto del programa.

“La OCDE ha dicho que se debe reforzar el apoyo financiero para estudiantes en situación de desventaja y ampliar el sistema de becas. Para ellos, 20.000 becas no son suficientes. Tenemos una brecha del 80% por cubrir”, apuntó.

Recordó que financiar educación superior de calidad no es barato, pero genera retornos. “El programa debería crecer. Por supuesto que sí. Es inversión para el país, y trae resultados comprobados”, afirmó.



MEF se deslinda: “No hubo error técnico"

Consultado por La República, el Ministerio de Economía y Finanzas negó la versión de Ames sobre un “error técnico” en la programación presupuestal.

“El proceso presupuestario no registró ningún error técnico. La priorización de recursos corresponde al Minedu”, respondió la cartera.

El MEF afirmó que las 38.000 becas no figuraban entre las prioridades del sector Educación, pese a haber sido anunciadas públicamente por el premier en su voto de investidura.

Sobre la posibilidad de incluir la partida mediante el Fondo de Contingencia —una alternativa mencionada por Ames— el MEF dijo que el sector Educación no presentó una solicitud formal para ser incorporada vía Fondo de Contingencia durante la discusión del dictamen.

Además, el ministerio explicó que el proyecto de Presupuesto 2026 se envió al Congreso el 30 de agosto, antes del cambio de gobierno, y que cualquier modificación ahora dependerá del debate parlamentario.

Renajuv cuestiona al premier: “¿Qué más no habrá leído?”

La intervención de Álvarez motivó una respuesta inmediata de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv). Su presidente, Anthony Ramos, criticó la ligereza con la que el premier admitió haber leído una cifra no corroborada.

“Nos sorprende el peculiar sentido crítico del profesor Ernesto Álvarez Miranda, quien cuestiona Beca 18 después de aceptar que leyó algo que ni siquiera había corroborado. Las becas se presupuestan de un año para otro; el anterior gobierno tenía un compromiso. Pero nos preguntamos: ¿qué más no habrá leído el profesor? ¿Quién garantiza la veracidad de lo que expone?”

Renajuv sostuvo que el premier “no puede improvisar” en un debate presupuestal que afecta la vida de miles de jóvenes.

20.000 jóvenes no pueden quedarse sin estudiar”

Diversos congresistas de diferentes bancadas como Lady Camones, Guido Bellido, Maricarmen Alva se pronunciaron al respecto y señalaron que han solicitado que se incluya el financiamiento completo en la Ley de Presupuesto.

Como reveló La República el domingo, el proyecto de Presupuesto 2026 no incluye los S/ 700 millones necesarios para: 20.000 vacantes de Beca 18, 8.000 Beca Permanencia , 10.000 Beca Tec, 4.700 becas técnicas adicionales, 4.475 becarios continuadores del 2025 que estudian en 2026.

Ames explicó que, con un crédito suplementario en marzo o abril, podría haberse subsanado, pero advirtió que sería demasiado tarde: para entonces ya no habría procesos de admisión abiertos, lo que dejaría inutilizable el concurso 2026.

En medio de las distintas versiones desde diferentes frentes del Gobierno, cerca de 100.000 ya rindieron su examen en noviembre y esperan la publicación de resultados sin saber si podrán matricularse en 2026.

El debate del Presupuesto 2026 comenzó, pero aún nadie asume la responsabilidad por una omisión que puede dejar a decenas de miles de jóvenes sin acceso a educación superior, pese a que el propio Gobierno la prometió.