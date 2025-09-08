Luego de varios meses de incrementos al inicio del año, el precio del alquiler en Lima Metropolitana sufrió una caída en junio. De acuerdo con el reporte Index de Urbania, arrendar un departamento de 100 m2 con tres habitaciones en nuestra capital puede alcanzar un valor de hasta S/3.198 por mes, lo que significa un retroceso de 0,3% y un progreso de 4,1% en lo que va del 2025.

San Isidro Financiero sigue ostentando el alquiler más caro de la ciudad con S/4.597, mientras que Los Olivos Norte es la zona más económica con S/1.331. De los distritos analizados por la inmobiliaria, todos registran un alza en su precio interanual, siendo el de Magdalena del Mar el de mayor subida con 12,9%.

Alquiler en Lima: ¿cuáles son los distritos más económicos?

En los últimos 12 meses, el precio del alquiler se incrementó muy por arriba de la inflación, derivado en un incremento real de 4,1%. Los departamentos más pequeños son los de mayor alza a nivel interanual. Aunque hay distritos de Lima en los que el costo supera los S/3.500 al mes, lo cierto es que también hay otros con niveles menores a S/1.600.

Los Olivos, La Molina y Chorrillos son los más baratos de la capital, alcanzando montos de S/1.507, S/2.403 y S/2.410, respectivamente. En una anterior declaración a La República, Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania y Adondevivir, explicó que el distrito de Lima Norte es uno de los más atractivos por su equilibrio entre precios y servicios.

"Tiene una buena oferta comercial, accesibilidad hacia diversos distritos por los sistemas de transporte como el Metropolitano, y una creciente oferta educativa, incluyendo universidades. Si bien su precio medio de alquiler se ubica entre los más bajos de Lima, en zonas como Los Olivos Norte, ha mostrado un incremento interanual de 1,8%, lo que refleja que cada vez más personas lo eligen como una opción viable", anotó.

Estos son los distritos más caros para alquilar una vivienda

El reporte Index de Urbania revela que los distritos de Lima Moderna han incrementado sus costos en cuanto a alquiler de vivienda. Por lo general, estas localidades combinan buena ubicación, precios aún accesibles en comparación con los de Lima Top y una creciente infraestructura de servicios, transporte y oferta comercial.

Magdalena del Mar sufrió la mayor variación de precios con 12,9%, seguido por La Victoria con 12% y San Miguel con 10,3%. No obstante, Barranco sigue siendo el distrito con el arrendamiento más caro, alcanzando un promedio mensual de S/4.187 por vivienda. A continuación, aparecen San Isidro (S/3.820), La Victoria (S/3.766) y Miraflores (S/3.610). Después de ellos, aparecen:

Surquillo: S/3.558

Lince: S/3.555

Jesús María: S/3.414

Magdalena del Mar: S/3.326

Lima Index: S/3.198

Cercado de Lima: S/3.041

Precio del m2 sigue estable en Lima Metropolitana

El precio de venta del metro cuadrado en Lima se mantuvo estable en el octavo mes del año. Lleva todo el año con un crecimiento acumulado de 1,1%, levemente por debajo de la inflación derivado en una caída real de 0,6%. En agosto, el valor promedio de la ciudad se ubicó en S/6.820, siendo San Isidro Sur, la zona más cara (S/11.908) y Los Olivos Norte la más económica (S/3.437).

Por otro lado, La Victoria anotó la mayor alza a nivel interanual con 14,9%, mientras que San Martín de Porres registra el menor nivel con -5,9%. Barranco (S/9.376), San Isidro (S/9.257) y Miraflores (S/8.767) continúan liderando el ranking de las localidades que tienen valores superiores al promedio de la capital frente a los que ostentan el menor ticket: San Juan de Miraflores (S/3.602), Callao (S/3.3369) y San Martín de Porres (S/2.912).

Por último, la rentabilidad se ubica en 5,26%. De acuerdo con Urbania, se necesitan 19 años para repagar la inversión de compra de un inmueble, es decir, 3,8% menos que un año atrás. Cercado de Lima (6,2%), Surquillo (6%), Lince (5,9%) y Magdalena (5,7%) ofrecieron mayores tasas de retorno, mientras que los más acotados fueron Surco (4,8%), Miraflores (4,9% y San Isidro (4,9%).