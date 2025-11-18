HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Conciertos: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos de consumo personal

Iniciativa aprobada busca evitar que consumidores paguen precios de productos de hasta 10 veces más altos que suelen venderse en conciertos.

La norma fomenta la competencia y evita las posiciones de dominio dentro de los conciertos.
La norma fomenta la competencia y evita las posiciones de dominio dentro de los conciertos.

Después de una mesa técnica de trabajo, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó hoy martes el dictamen que permite a todo asistente de conciertos ingresar al recinto con agua y alimentos para su consumo personal.

La iniciativa aprobada obtuvo 8 votos a favor, 5 votos en contra y cero abstención. De acuerdo con Katy Ugarte, presidenta de dicho grupo de trabajo, el beneficio de la medida radica en restablecer "el equilibrio entre consumidores y organizadores, evitando que los ciudadanos sean obligados a consumir productos dentro de los recintos a precios desproporcionados "que pueden ser hasta 10 veces más altos".

La propuesta, según reza el dictamen, fomenta la competencia y evita las posiciones de dominio dentro de los conciertos. Sin embargo, afirma, "los organizadores seguirán obteniendo ingresos por la venta interna de alimentos y bebidas, pero en un entorno de competencia abierta, lo que incentivará la mejora de la calidad, la innovación y los precios justos".

La medida "fortalece el rol del Indecopi como autoridad en materia de consumo, dotándolo de una norma expresa que clarifica su competencia fiscalizadora y le permite actuar preventivamente, reduciendo los costos de litigio y procedimientos sancionadores".

La congresista Adriana Tudela de la bancada Avanza País indicó durante el debate que esta iniciativa atenta contra la libertad de empresa y la libertad de contratación. "La medida va a tener un impacto en el precio que van a pagar los consumidores. Además que debía precisarse algunos conceptos como "consumo personal". "¿Es una botella, dos botellas, una mochila? Además, ¿qué sector será el encargado de reglamentar la norma?", criticó. La legisladora presentó una cuestión previa para incorporar las respuestas a estas interrogantes, pero por mayoría fue rechazada.

El dictamen, que reune tres iniciativas legislativas, señala que en el Perú, millones de ciudadanos asisten anualmente a eventos de concurrencia masiva —conciertos, ferias culturales, actividades deportivas, exposiciones, festivales gastronómicos y similares— donde las condiciones de consumo se determinan unilateralmente por los organizadores o promotores, sin que los asistentes tengan posibilidad real de negociación.

"Una de las prácticas más extendidas y cuestionadas consiste en prohibir el ingreso de alimentos o bebidas que no sean adquiridos dentro del recinto. Bajo el argumento de seguridad, exclusividad o salubridad, se impone al público una restricción que no responde a razones técnicas comprobables, sino a un modelo de negocio que busca mantener un monopolio de venta dentro del evento, afectando directamente la libertad de elección del consumidor y generando un sobrecosto económico significativo", se lee en el documento.

Según señalan, la venta de alimentos y bebidas en estos eventos genera grandes ganancias para los organizadores, como evidenció la Sunat, que registró ingresos superiores a S/2 millones 846.852,50 en el Estadio Nacional por estos conceptos. Sin embargo, este beneficio económico no justifica imponer a los asistentes la compra exclusiva de los productos internos, cuyos precios pueden ser hasta 10 veces más altos.

Conciertos: Más alcances de la medida

La iniciativa obliga a organizadores o promotores de conciertos a permitir a los asistentes el ingreso gratuito de botellas de agua selladas, en envases transparentes y de materiales adecuados, que contengan agua para su consumo personal durante el concierto. Otro requisito es que deben disponer de puntos de hidratación gratuita con agua potable, incluyendo bebederos y vasos en cantidad suficiente.

Respecto al ingreso gratuito de los alimentos y agua para consumo personal, la iniciativa señala que deben ser de igual o similar característica a los ofertados por el organizador o el promotor del concierto.

La propuesta será debatida ahora en el Pleno del Congreso para su ratificación o rechazo.

