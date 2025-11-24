HOYSuscripcion LR Focus

La verdad de José Jerí, Galarreta confiesa y Castillo vs. Alva | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 24 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Antes de ir al mercado, revisa los precios de los principales alimentos en Perú: Lima, Callao, Piura, Trujillo, Chiclayo, Puno, Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos. ¿Subió o bajó? Conoce los detalles aquí.

¡No vayas al mercado sin saber estos precios! Créditos: Yolanda Goicochea / La República.
¡No vayas al mercado sin saber estos precios! Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

(Con información de corresponsales)

Miles de amas de casa, con la lista en mano, se preparan para comprar los alimentos esenciales para el menú familiar. La República recorrió los principales mercados del Perú para conocer cuáles son las variaciones de los precios en el norte, centro, sur y oriente del país.

¿Quieres saber cuánto gastarás durante la semana del 24 al 30 de noviembre? A continuación, conoce los detalles:

Canasta básica en el norte del Perú: así varían los precios en Piura, Chiclayo y Trujillo

La República accedió a los precios de la canasta básicas en tres regiones del norte del Perú: Piura Chiclayo y Trujillo. Estos son los siguientes:

  • Piura: en el mercado modelo, el precio del pollo se mantiene a S/8.50 el kilo, al igual que la res a S/16.00 (parte pecho), el pescado bonito a S/12.00 y la caballa S/18.00, que se mantiene con un costo elevado desde hace varias semanas. Por su parte, el precio del kilo de cebolla subió ligeramente a S/2.00 el kilo, mientras que el de las papas continúa a S/1.50 la blanca, S/1.50 la rosada y S/2.00 la amarilla. En cuanto al arroz, su costo es de S/2.60 el kilo y el azúcar a S/3.00 el kilo, mostrando una disminución con respecto a la semana previa. En este centro de abastos, la cuartilla de limón se ofrece a S/2.00 y la jaba de huevos a S/8.00 y S/10.00, dependiendo del tamaño. Con relación a las frutas de temporada se ofrece el mango Edward a S/5.00 el kilo, la manzana a S/2.00 y la mandarina a S/3.00.
  • Chiclayo: en el mercado municipal Antenor Orrego el pollo tiene un costo de S/8.00 el kilo, mientras que el pescado bonito se elevó hasta S/15.00 el kilo. En cuanto al arroz su precio varía entre S/3.50 y S/4.40 el kilo y el azúcar mostró se incrementó hasta S/3.00 el kilo. Por su parte, la cebolla se mantiene a S/2.00 el kilo y el tomate a S/4.00 el kilo. El alimento que más se ha incrementado en estos días es el escabeche que está vendiéndose a S/12.00 el kilo. En las frutas de temporada se ofrecen las fresas a S/12.00 el kilo, el plátano a S/0.50 la unidad y la manzana Santa Rosa a S/6.00 el kilo.
  • Trujillo: en el mercado Palermo (exmayorista), el precio del kilo de pollo varía entre S/7.50 y S/9.00, mostrando una leve disminución, mientras que el chancho se vende a S/17.00 el kilo y la res a S/20.00 el kilo y el pescado jurel a S/12.00 el kilo. Por su parte, el costo de la cebolla se mantiene a S/3.00 el kilo, al igual que la papa, que se vende a S/1.50 la amarilla y S/2.50 la Yungay. En cuanto al arroz, su precio por kilo oscila entre S/3.50 y S/4.50, dependiendo la marca y el tiempo de cosecha. El azúcar se vende a S/3.00 el kilo y el limón a S/3.00 la cuartilla (25 unidades). Por su parte, la jaba de huevos varía entre S/5.00 y S/10.00, según el tamaño. Con respecto a las frutas, por temporada el mango y la manzana Israel a S/4.00 y S/3.00 el kilo, respectivamente.

El costo de la papa, cebolla y camote se mantiene en los mercados a nivel nacional. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.<br><br>

El costo de la papa, cebolla y camote se mantiene en los mercados a nivel nacional. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

Canasta básica en el sur del Perú: así varían los precios en Arequipa, Tacna, Puno y Cusco

  • Arequipa: en el mercado de Alto Porongoche, el precio del mercado subió hasta S/2.00 en comparación con la semana pasada debido a la poca pesca, ofreciéndose el jurel desde S/13.00 el kilo y el bonito desde S/13.50. En tanto, el pollo se ofrece a S/9.50 y la res a S/19.50. Por su parte, el precio de la cebolla se mantiene a S/2.00 el kilo, la zanahoria a S/3.00 y el tomate a a S/3.50. En cuanto al limón, se ofrece a S/5.50 el kilo y la jaba de huevos entre S/11.00 y S/12.00. Las frutas de temporada son el mango, que se vende a S/5.50 el kilo; las uvas, a S/7.00 el kilo; la papaya, a S/4.00; y la naranja huando, a S/7.50.
  • Tacna: en el mercado Grau, el precio del kilo de pollo es de S/8.50, la res de S/18.50, el chancho de S/13.00 y el pescado bonito de S/9.00. Por su parte, la papa en su tipo serenita se vende a S/2.50 el kilo y el ajo arequipeño varía entre S/10.00 y S/12.00 el kilo. En este centro de abastos, la cuartilla de limón se mantiene entre S/2.50 y S/4.00 el kilo. En cuanto a las frutas se temporada, se ofrece la mandarina a S/6.00 el kilo, el maracuyá a S/5.00 y la papaya a S/2.50.
  • Cusco: en el mercado Ccasparo, ubicado en el centro de la ciudad, el precio del pollo asciende a S/9.80, mientras que la res está a S/18.50 y el cordero a S/21.00. Por su parte, el precio de la cebolla se mantiene a S/1.50 el kilo y el costo de la papa varía entre S/2.50 y S/3.50, dependiendo de sus variedades (peruanita, maqtillo, compis). En cuanto al arroz, su costo es de S/4.40 el kilo, el azúcar S/3.80 y el limón a S/0.20 la unidad. En frutas de temporada se ofrecen la manzana verde a S/3.00 el kilo, el plátano a S/0.30 la unidad y la uva a S/9.00 el kilo con pepa y S/12.00 sin pepa.
  • Puno: en el mercado Las Mercedes, en Juliaca, el pollo se elevó a S/11.00 el kilo y la res a S/18.00. En cuanto a la jaba de huevo, varía entre S/9.00 y S/11.00, dependiendo de su tamaño. Con respecto a los abarrotes, el azúcar se encuentra desde S/3.00 el kilo, el arroz desde S/4.00 y los fideos desde S/5.00. En tanto a las verduras, el costo de la cebolla por kilo se mantiene a S/2.00 y el tomate a S/3.50. En este centro de abastos, la cuartilla de limón está a S/1.00

Canasta básica en el oriente del Perú: así varían los precios en Iquitos

  • Iquitos: en el mercado Belén, en Iquitos, el precio del pollo subió a S/16.00 el kilo. Por su parte, el costo del kilo de arroz y azúcar se mantiene a S/4.00. En este centro de abastos, la papa se vende a S/6.00 el kilo, al igual que el tomate y la zanahoria. Con respecto a las frutas, se están ofreciendo las uvas verdes a S/24.00 el kilo, las uvas rosadas a S/16.00 el kilo y la fresa a S/20.00 el kilo.

