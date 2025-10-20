Menú del día: aprende a preparar Arroz con Pollo peruano de la forma más fácil y en casa
El arroz con pollo peruano conquista paladares con su sabor verde intenso y pollo jugoso. Aprende la receta tradicional con ingredientes accesibles y pasos detallados para 4 porciones.
El arroz con pollo peruano emerge como emblema culinario de la costa norte, donde fusiona influencias indígenas y coloniales desde el siglo XIX. Este guiso, adaptado del arroz con pato chiclayano, sustituye la carne por pollo accesible y chicha de jora por cerveza negra durante escasez. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Nutricionalmente equilibrado, aporta 550 calorías por ración con 30 gramos de proteína magra del pollo. En Perú, se consume en fiestas familiares. Esta versión casera simplifica el proceso tradicional, demandando solo 45 minutos para cuatro personas, según expertos en cocina criolla.
Ingredientes para preparar Arroz con Pollo peruano
Reúne estos elementos para cuatro porciones, priorizando frescura en verduras y carnes:
- 1 kg de pollo en presas (muslos o pechuga deshuesada).
- 2 tazas de arroz grano largo o parboiled, lavado tres veces.
- 1 cebolla mediana picada finamente.
- 2 dientes de ajo machacados.
- 1 ají amarillo sin venas ni semillas, en tiras.
- 1 pimiento rojo en juliana.
- 1 tomate rallado.
- 1/2 taza de arvejas frescas o congeladas.
- 1 zanahoria en cubos pequeños.
- 3 tazas de caldo de pollo casero o de cubo.
- 1/2 taza de cerveza negra (opcional para profundidad).
- Hojas de culantro picado (o cilantro como alternativa).
- 1/4 taza de aceite vegetal.
- Sal, pimienta y comino al gusto.
Receta paso a paso del Arroz con Pollo peruano
Sigue esta secuencia precisa para resultados óptimos en 45 minutos:
- Sazona el pollo con sal, pimienta y ajo molido. Calienta aceite en olla grande a fuego medio-alto.
- Dora las presas por 10 minutos hasta sellar; retira y reserva para mantener jugos.
- Prepara el sofrito con cebolla, ajo, ají amarillo y pimiento por 5 minutos hasta aroma fragante.
- Incorpora tomate rallado y cocina 3 minutos más para concentrar sabores.
- Agrega cerveza y caldo; hierve 5 minutos. Devuelve pollo y cuece tapado 15 minutos hasta tiernizar.
- Añade arroz lavado, arvejas, zanahoria y culantro picado. Remueve una vez.
- Cocina a fuego bajo por 20 minutos sin destapar, permitiendo absorción uniforme.
- Reposa 5 minutos fuera del fuego. Coloca presas encima y decora con pimiento al vapor.
Consejos para un Arroz con Pollo perfecto
Domina estos trucos para elevar tu preparación:
- Lava arroz exhaustivamente para eliminar almidón y prevenir pegajosidad.
- Usa proporción 2:1 (líquido:arroz) ajustando caldo según absorción.
- Dora pollo primero para caramelizar piel y potenciar sabor.
- Evapora alcohol de cerveza antes de añadir arroz, evitando amargor.
- Cocina tapado herméticamente los últimos 10 minutos para vapor uniforme.
- Elige arroz parboiled por su resistencia al exceso de humedad.
- Recalienta con vapor si sobra, preservando textura hasta tres días en refrigerador.
- Sustituye culantro por cilantro si escasea, manteniendo esencia verde.