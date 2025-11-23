Menú del día: aprende a preparar tiradito de ají amarillo de la forma más fácil y en casa

Un platillo de origen peruano que combina frescura, técnica y sabor intenso. El tiradito de ají amarillo es una de las preparaciones más representativas de la cocina peruana contemporánea, destacada por su presentación elegante y su sabor equilibrado entre lo picante y lo cítrico. Su elaboración, aunque sofisticada en apariencia, puede realizarse fácilmente en casa con ingredientes accesibles y técnicas sencillas. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Este plato, cuya popularidad ha crecido tanto en Perú como en el extranjero, es fruto del mestizaje culinario entre la tradición peruana y la influencia japonesa, conocida como cocina nikkei. Al igual que el ceviche, este plato utiliza pescado crudo; sin embargo, se distingue por el corte en finas láminas y por servirse sin cebolla ni tiempo de maceración.

Ingredientes para preparar tiradito de ají amarillo

La selección de insumos frescos es fundamental para garantizar el sabor auténtico del tiradito de ají amarillo. Aquí la lista completa de ingredientes esenciales:

Pescado base (para 4 porciones):

500 gramos de filete de pescado blanco fresco (corvina, lenguado o bonito)

Hielo en cubos para conservar el pescado frío

Para la salsa de ají amarillo:

2 ajíes amarillos frescos, sin venas ni semillas

1 diente de ajo pelado

4 limones grandes (jugo recién exprimido)

1 cucharada de aceite vegetal o de oliva suave

Sal marina y pimienta negra al gusto

30 a 50 ml de caldo de pescado frío (opcional, para aligerar la textura)

Un pequeño trozo de jengibre (opcional, para aportar notas frescas)

Guarniciones sugeridas:

Camote cocido en rodajas

Choclo desgranado

Canchita serrana (maíz frito)

Hojas frescas de cilantro

Láminas finas de rocoto o ají limo (si se desea más picor)

Receta paso a paso del tiradito de ají amarillo

El procedimiento para preparar esta receta no requiere experiencia previa en cocina profesional. Solo es necesario seguir cada paso con atención para obtener un resultado digno de restaurante.

Preparar el pescado:

Lava el pescado con agua fría y sécalo con papel absorbente. Retira cualquier espina o resto de piel. Con un cuchillo bien afilado, corta el pescado en láminas finas y alargadas, al estilo sashimi. Reserva sobre un plato frío con hielo debajo o refrigerado. Elaborar la crema de ají amarillo:

Escalda los ajíes durante 2 minutos en agua hirviendo para suavizar el picor. Luego, colócalos en una licuadora junto con el ajo, el jugo de limón, el aceite, la sal, la pimienta y el jengibre si se usa. Añade un poco de caldo de pescado frío para ajustar la textura. Procesa hasta obtener una salsa espesa y homogénea. Si se desea una consistencia más fina, colar la mezcla. Montar el plato:

Dispón las láminas de pescado sobre un plato extendido. Vierte la salsa de ají amarillo de forma uniforme sobre el pescado justo antes de servir. Acompaña con camote, choclo y hojas de cilantro.

Consejos para un tiradito de ají amarillo perfecto

El éxito del tiradito de ají amarillo radica en la calidad del pescado, el balance de sabores y la presentación. Estos consejos pueden ayudarte a mejorar tu preparación: