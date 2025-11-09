Menú del día: aprende a preparar pollo a la mostaza peruano de la forma más fácil y en casa

El pollo a la mostaza se ha convertido en una opción recurrente en los hogares peruanos por su rápida preparación y su equilibrio entre sabor y simplicidad. Esta receta destaca por una salsa cremosa con un toque ácido y aromático, ideal para acompañar con arroz, puré o verduras salteadas. Además, su versatilidad permite adaptar la preparación a distintos gustos y dietas, sin complicar la rutina diaria en la cocina. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

El chef nacional Andrés Ugaz, especializado en cocina casera peruana, comenta que “la clave está en el balance justo entre la acidez de la mostaza y la cremosidad de la salsa”. Este platillo no solo es popular en Lima, sino también en provincias, donde se incorporan variantes con productos locales como la mostaza de grano o yogur andino.

Ingredientes para preparar pollo a la mostaza peruano

Esta receta no exige productos exóticos ni técnicas complicadas. Con estos ingredientes, podrás preparar cuatro porciones bien servidas, ideales para un almuerzo familiar o una cena ligera.

4 presas de pollo (muslos, piernas o pechugas)

2 cucharadas de mostaza (Dijon, americana o de grano entero)

200 ml de crema de leche o leche evaporada

1 cebolla blanca mediana, finamente picada

1 cucharadita de ajo molido

½ taza de caldo de pollo o agua

1 cucharadita de jugo de limón o vinagre blanco

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal o mantequilla

Perejil fresco picado para decorar

Receta paso a paso del pollo a la mostaza peruano

Este procedimiento permite obtener un pollo tierno, bien cocido y con una salsa con cuerpo. Sigue cada etapa para lograr un plato equilibrado y sabroso.

Sazonar y dorar el pollo

Lava y seca las presas. Añade sal, pimienta y un toque de limón. En una sartén amplia, calienta el aceite o la mantequilla. Dora el pollo por ambos lados hasta que tome un color dorado. Retira y reserva. Preparar el aderezo

En la misma sartén, sofríe la cebolla hasta que quede transparente. Agrega el ajo molido y mezcla por un minuto. Incorpora la mostaza y remueve bien para integrar los sabores. Añadir líquidos y formar la salsa

Vierte el caldo y la crema de leche. Cocina a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente. Si prefieres una textura más líquida, añade un poco más de caldo. Si la quieres más espesa, reduce a fuego bajo sin tapa. Integrar el pollo

Coloca nuevamente las presas en la sartén. Cubre con la salsa y cocina entre 8 a 10 minutos a fuego bajo. Asegúrate de que el pollo esté bien cocido internamente. Finalizar y servir

Retira del fuego, espolvorea perejil fresco y sirve caliente. Puedes acompañar con arroz blanco, puré de papas o vegetales al vapor.

Consejos para un pollo a la mostaza perfecto

Algunos detalles técnicos y prácticos pueden marcar una gran diferencia en el resultado final. Estos consejos han sido recomendados por cocineros expertos y usuarios frecuentes de esta receta: