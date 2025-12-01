HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Economía

Precio de combustibles en Perú este 1 de diciembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Los precios de los combustibles en el Perú varían según el tipo. Conoce el costo del gasohol, diésel, GNV y el balón de gas en la semana del 1 al 7 de diciembre.


En algunas estaciones el costo del combustible bajó muy levemente. Créditos: Almendra Ruesta / La República.
En algunas estaciones el costo del combustible bajó muy levemente. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Los precios de los combustibles en el Perú durante la semana del 1 al 7 de diciembre presentan variaciones en productos como el gasohol regular, gasohol premium, diésel, GNV y el balón de gas. Estos cambios responden al comportamiento del petróleo a nivel internacional, al tipo de cambio y los costos internos de producción.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Ante las variaciones en los precios de los combustibles, los ciudadanos están interesados en conocer los costos debido a que pueden afectar el gasto en los hogares y el transporte público y privado. A continuación, conoce los montos referenciales según la información recopilada por La República.

TE RECOMENDAMOS

¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

Precios de los combustibles en el Perú este 1 de diciembre

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Primax de la avenida Víctor Andrés Belaúnde en Umacollo, Arequipa:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/ 13.25
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/ 15.09
  • Costo de Diésel (por galón): S/ 15.85
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/ 5.69
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/ 42.00 - S/ 52.00

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Pecsa Porteño, en Puno:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/ 14.30
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/ 15.10
  • Costo de Diésel (por galón): S/ 14.70
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/ 10.90
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Pecsa, en Juliaca:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/ 12.99
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/ 13.79
  • Costo de Diésel (por galón): S/ 13.49
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/ 45.00

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Petroperú, de la urbanización San José, en Piura:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/ 15.09
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/ 16.89
  • Costo de Diésel (por galón): S/ 16.19
  • Costo de GLP: S/ 6.79
  • Costo de GLP envasado o balón de gas: S/ 49.00

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Túpac Amaru, en Wanchaq, Cusco:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/ 13.18
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/ 15.87
  • Costo de Diésel (por galón): S/ 14.47
  • Costo de GLP: S/ 9.10
  • Costo de GLP envasado o balón de gas: S/ 50.00 - S/ 55.00

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Repsol de la avenida Hipólito Unanue en Tacna:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/ 14.99
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/ 17.99
  • Costo de Diésel (por galón): S/ 17.79
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/ 6.55
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/ 49.00 - S/ 55.00

Estos son los precios de los combustibles en la estación Aero Gas de La Victoria en Chiclayo:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/ 14.99
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/ 19.99
  • Costo de Diésel (por galón): S/ 16.39
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/ 5.59
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/ 38.00

Estos son los precios de los combustibles en la estación Petro América entre los distritos El Porvenir y Trujillo:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/
  • Costo de Diésel (por galón): S/
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Wins de Iquitos.

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/
  • Costo de Diésel (por galón): S/
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/

¿Cómo conocer el precio de la gasolina en Lima y diferentes regiones del Perú?

Los ciudadanos pueden consultar el precio actualizado de la gasolina, gasohol, diésel, GNV y GLP en Lima y otras regiones del Perú a través de la plataforma oficial Facilito de Osinergmin. Esta herramienta permite revisar los costos por tipo de combustible, por establecimiento y por ubicación. Además, muestra las variaciones de los precios en tiempo real para que las personas conozcan los costos más bajos cerca de su zona.

Con Facilito, consultar los precios de la gasolina, el diésel, el GNV y el balón de gas se convierte en un proceso rápido, confiable y accesible para todos los ciudadanos del Perú.

Link para revisar costos de los combustibles en tiempo real

Accede al siguiente link para conocer el precio de los combustibles en Lima y en todas las regiones del Perú: https://www.facilito.gob.pe La plataforma oficial Facilito de Osinergmin permite a los usuarios identificar las estaciones con precios más competitivos y planificar sus compras de combustible. Asimismo, con dicho link se puede conocer los locales de venta, plantas envasadoras, distribuidores, teléfonos y más detalles.

Pasos para ingresar a Facilito de Osinergmin y conocer el precio del combustible

Para consultar el precio del combustible en Lima y en las regiones del Perú, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma oficial Facilito de Osinergmin. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresa a Facilito desde la página web o la aplicación móvil.
  • Selecciona el tipo de combustible (gasolina, gasohol, diésel, GNV o GLP) y la región deseada.
  • Revisa el listado completo de estaciones de servicio autorizadas, con sus precios actualizados de gasolina y otros combustibles y la fecha de vigencia de los datos.

Cambios en el precio de los combustibles en el Perú

Los cambios en el precio de los combustibles del Perú responden a factores externos e internos. A nivel internacional, los cambios en el precio del petróleo, la oferta de crudo, la demanda global y la situación geopolítica impactan en el mercado de combustibles.

A nivel interno, el tipo de cambio afecta los costos de importación y refinería, lo que influye en los precios de la gasolina, gasohol, diésel, GNV y GLP. También en los costos de transporte, la disponibilidad de inventarios en estaciones de servicio, los eventos climáticos o logísticos que retrasan la distribución.


Notas relacionadas
Precio de combustibles en Perú este 28 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Precio de combustibles en Perú este 28 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

LEER MÁS
La COP30 finaliza con un acuerdo para afrontar el cambio climático, pero eliminó toda referencia a los combustibles fósiles

La COP30 finaliza con un acuerdo para afrontar el cambio climático, pero eliminó toda referencia a los combustibles fósiles

LEER MÁS
Precio de combustibles en Perú este 21 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Precio de combustibles en Perú este 21 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS
Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Economía

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

Estado de emergencia fallido: asesinan a exintegrante de Los Pulpos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025