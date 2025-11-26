Menú del día: aprende a preparar ocopa arequipeña de la forma más fácil y en casa
La ocopa arequipeña es uno de los platos más representativos del sur del Perú. Aquí te enseñamos a prepararla en casa con una receta fácil y auténtica.
Originaria del corazón gastronómico de Arequipa, la ocopa arequipeña se ha convertido en una entrada infaltable en mesas peruanas. Su sabor intenso, aroma herbal y textura cremosa la distinguen de cualquier otro plato típico del país. Esta preparación ha trascendido las cocinas tradicionales para instalarse también en restaurantes gourmet y ferias culinarias de todo el Perú. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Aunque suele compararse con la papa a la huancaína por su presentación, la ocopa posee una identidad única gracias a sus ingredientes autóctonos como el ají mirasol y el huacatay. Hoy, su preparación sigue conservando esa esencia ancestral, adaptada a las comodidades de una cocina moderna.
Ingredientes para preparar ocopa arequipeña
Una ocopa arequipeña tradicional necesita de insumos específicos que aportan ese sabor auténtico e inconfundible. Estos son los ingredientes esenciales:
- 4 a 5 papas blancas medianas
- 200 gramos de queso fresco
- ½ taza de maní tostado
- 1 taza de leche evaporada
- 1 taza de hojas de huacatay frescas
- 4 ajíes mirasol secos
- 1 diente de ajo
- ½ cebolla blanca picada
- 4 galletas de soda (puede reemplazarse por pan remojado)
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Huevos sancochados y aceitunas negras (para decorar)
Receta paso a paso de la ocopa arequipeña
Preparar la ocopa arequipeña en casa es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas seguir estos pasos para obtener una crema suave, intensa y bien balanceada.
- Hervir las papas: Lava y cocina las papas en agua con sal hasta que estén tiernas. Reserva.
- Preparar el aderezo base: En una sartén con aceite, sofríe la cebolla picada, el ajo y los ajíes mirasol previamente hidratados, desvenados y sin semillas. Cocina durante cinco minutos hasta que los ingredientes estén dorados.
- Agregar el huacatay: Incorpora las hojas frescas de huacatay y remueve por unos segundos para que liberen su aroma.
- Llevar a la licuadora: Coloca el aderezo en la licuadora junto con el queso fresco, el maní tostado, las galletas de soda y la leche evaporada. Añade sal y pimienta al gusto. Procesa hasta obtener una crema homogénea y ligeramente espesa.
- Servir: Coloca las papas cocidas en un plato y cúbrelas con la salsa de ocopa. Decora con medio huevo duro y una aceituna negra. Puedes acompañar con arroz blanco o incluso con una hoja de lechuga.
Consejos para una crema de ocopa perfecta
La clave del éxito en esta receta de ocopa arequipeña está en respetar los tiempos de cocción y la elección de ingredientes frescos. Aquí algunos consejos para que la crema quede en su punto:
- Ají mirasol de buena calidad: Usa ají seco brillante y sin manchas. Esto asegurará un sabor limpio y sin amargor.
- Huacatay fresco y aromático: Esta hierba no solo da color, también aporta el sabor distintivo del plato. No lo reemplaces por otras hierbas.
- Controlar la textura: Si la crema queda muy espesa, agrega más leche evaporada. Si está muy líquida, incorpora una galleta adicional.
- Maní tostado natural: Evita usar maní salado o con aditivos. El maní natural intensifica el sabor sin alterar el balance.
- Batán vs licuadora: Si bien la licuadora facilita la preparación, el uso del batán (piedra de moler andina) resalta los sabores originales y ofrece una textura más rústica.