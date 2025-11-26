Menú del día: aprende a preparar ocopa arequipeña de la forma más fácil y en casa

Originaria del corazón gastronómico de Arequipa, la ocopa arequipeña se ha convertido en una entrada infaltable en mesas peruanas. Su sabor intenso, aroma herbal y textura cremosa la distinguen de cualquier otro plato típico del país. Esta preparación ha trascendido las cocinas tradicionales para instalarse también en restaurantes gourmet y ferias culinarias de todo el Perú. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Aunque suele compararse con la papa a la huancaína por su presentación, la ocopa posee una identidad única gracias a sus ingredientes autóctonos como el ají mirasol y el huacatay. Hoy, su preparación sigue conservando esa esencia ancestral, adaptada a las comodidades de una cocina moderna.

PUEDES VER: Aprende a preparar ceviche de pescado con ají limo de la forma más fácil y en casa

Ingredientes para preparar ocopa arequipeña

Una ocopa arequipeña tradicional necesita de insumos específicos que aportan ese sabor auténtico e inconfundible. Estos son los ingredientes esenciales:

4 a 5 papas blancas medianas

200 gramos de queso fresco

½ taza de maní tostado

1 taza de leche evaporada

1 taza de hojas de huacatay frescas

4 ajíes mirasol secos

1 diente de ajo

½ cebolla blanca picada

4 galletas de soda (puede reemplazarse por pan remojado)

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal

Huevos sancochados y aceitunas negras (para decorar)

Receta paso a paso de la ocopa arequipeña

Preparar la ocopa arequipeña en casa es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas seguir estos pasos para obtener una crema suave, intensa y bien balanceada.

Hervir las papas: Lava y cocina las papas en agua con sal hasta que estén tiernas. Reserva. Preparar el aderezo base: En una sartén con aceite, sofríe la cebolla picada, el ajo y los ajíes mirasol previamente hidratados, desvenados y sin semillas. Cocina durante cinco minutos hasta que los ingredientes estén dorados. Agregar el huacatay: Incorpora las hojas frescas de huacatay y remueve por unos segundos para que liberen su aroma. Llevar a la licuadora: Coloca el aderezo en la licuadora junto con el queso fresco, el maní tostado, las galletas de soda y la leche evaporada. Añade sal y pimienta al gusto. Procesa hasta obtener una crema homogénea y ligeramente espesa. Servir: Coloca las papas cocidas en un plato y cúbrelas con la salsa de ocopa. Decora con medio huevo duro y una aceituna negra. Puedes acompañar con arroz blanco o incluso con una hoja de lechuga.

Consejos para una crema de ocopa perfecta

La clave del éxito en esta receta de ocopa arequipeña está en respetar los tiempos de cocción y la elección de ingredientes frescos. Aquí algunos consejos para que la crema quede en su punto: