HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recetas

Menú del día: aprende a preparar ocopa arequipeña de la forma más fácil y en casa

La ocopa arequipeña es uno de los platos más representativos del sur del Perú. Aquí te enseñamos a prepararla en casa con una receta fácil y auténtica.

Ocopa arequipeña: ingredientes y receta para cocinar hoy
Ocopa arequipeña: ingredientes y receta para cocinar hoy

Originaria del corazón gastronómico de Arequipa, la ocopa arequipeña se ha convertido en una entrada infaltable en mesas peruanas. Su sabor intenso, aroma herbal y textura cremosa la distinguen de cualquier otro plato típico del país. Esta preparación ha trascendido las cocinas tradicionales para instalarse también en restaurantes gourmet y ferias culinarias de todo el Perú. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Aunque suele compararse con la papa a la huancaína por su presentación, la ocopa posee una identidad única gracias a sus ingredientes autóctonos como el ají mirasol y el huacatay. Hoy, su preparación sigue conservando esa esencia ancestral, adaptada a las comodidades de una cocina moderna.

PUEDES VER: Aprende a preparar ceviche de pescado con ají limo de la forma más fácil y en casa

lr.pe

Ingredientes para preparar ocopa arequipeña

Una ocopa arequipeña tradicional necesita de insumos específicos que aportan ese sabor auténtico e inconfundible. Estos son los ingredientes esenciales:

  • 4 a 5 papas blancas medianas
  • 200 gramos de queso fresco
  • ½ taza de maní tostado
  • 1 taza de leche evaporada
  • 1 taza de hojas de huacatay frescas
  • 4 ajíes mirasol secos
  • 1 diente de ajo
  • ½ cebolla blanca picada
  • 4 galletas de soda (puede reemplazarse por pan remojado)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Huevos sancochados y aceitunas negras (para decorar)

Receta paso a paso de la ocopa arequipeña

Preparar la ocopa arequipeña en casa es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas seguir estos pasos para obtener una crema suave, intensa y bien balanceada.

  1. Hervir las papas: Lava y cocina las papas en agua con sal hasta que estén tiernas. Reserva.
  2. Preparar el aderezo base: En una sartén con aceite, sofríe la cebolla picada, el ajo y los ajíes mirasol previamente hidratados, desvenados y sin semillas. Cocina durante cinco minutos hasta que los ingredientes estén dorados.
  3. Agregar el huacatay: Incorpora las hojas frescas de huacatay y remueve por unos segundos para que liberen su aroma.
  4. Llevar a la licuadora: Coloca el aderezo en la licuadora junto con el queso fresco, el maní tostado, las galletas de soda y la leche evaporada. Añade sal y pimienta al gusto. Procesa hasta obtener una crema homogénea y ligeramente espesa.
  5. Servir: Coloca las papas cocidas en un plato y cúbrelas con la salsa de ocopa. Decora con medio huevo duro y una aceituna negra. Puedes acompañar con arroz blanco o incluso con una hoja de lechuga.

Consejos para una crema de ocopa perfecta

La clave del éxito en esta receta de ocopa arequipeña está en respetar los tiempos de cocción y la elección de ingredientes frescos. Aquí algunos consejos para que la crema quede en su punto:

  • Ají mirasol de buena calidad: Usa ají seco brillante y sin manchas. Esto asegurará un sabor limpio y sin amargor.
  • Huacatay fresco y aromático: Esta hierba no solo da color, también aporta el sabor distintivo del plato. No lo reemplaces por otras hierbas.
  • Controlar la textura: Si la crema queda muy espesa, agrega más leche evaporada. Si está muy líquida, incorpora una galleta adicional.
  • Maní tostado natural: Evita usar maní salado o con aditivos. El maní natural intensifica el sabor sin alterar el balance.
  • Batán vs licuadora: Si bien la licuadora facilita la preparación, el uso del batán (piedra de moler andina) resalta los sabores originales y ofrece una textura más rústica.
Notas relacionadas
Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Menú del día: aprende a preparar tiradito de ají amarillo de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar tiradito de ají amarillo de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Menú del día: aprende a preparar tallarines a la huancaína de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar tallarines a la huancaína de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Receta de torta de chocolate [preparación e ingredientes]

Receta de torta de chocolate [preparación e ingredientes]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Recetas

Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar tiradito de ají amarillo de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar tallarines a la huancaína de la forma más fácil y en casa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025