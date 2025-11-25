Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa
Descubre cómo preparar una auténtica papa a la huancaína con ingredientes sencillos, una receta tradicional peruana y consejos clave para lograr una salsa cremosa y llena de sabor.
En el universo de la gastronomía peruana, pocos platillos logran la combinación de sencillez y tradición como la papa a la huancaína. Esta entrada fría, reconocida por su llamativa salsa amarilla y su inconfundible sabor, forma parte del menú cotidiano en miles de hogares del Perú, y ha traspasado fronteras como embajadora del sabor andino. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Su origen se remonta al siglo XIX, durante la construcción del ferrocarril central que unía Lima con la sierra central. Las mujeres de Huancayo, según registros orales y gastronómicos, ofrecían esta preparación a los obreros como una opción práctica y nutritiva. Desde entonces, la papa a la huancaína no ha dejado de ocupar un lugar especial en la cocina peruana.
Ingredientes para preparar papa a la huancaína
El secreto de este plato reside en la selección de ingredientes frescos y de calidad. Aunque la receta ha sido adaptada en distintas regiones del país, hay elementos que son imprescindibles para conservar su esencia.
Para la base del plato:
- 6 papas amarillas medianas
- Hojas de lechuga fresca
- 2 huevos cocidos
- Aceitunas negras (tipo botija)
Para la crema huancaína:
- 2 ajíes amarillos sin venas ni semillas
- 200 gramos de queso fresco
- ½ taza de leche evaporada
- 4 galletas de soda o crackers saladas
- 1 diente de ajo
- Sal al gusto
Receta paso a paso de la papa a la huancaína
Dominar la receta de la papa a la huancaína no requiere conocimientos culinarios avanzados, pero sí atención a los detalles. La preparación toma aproximadamente 30 minutos.
- Hervir las papas en abundante agua con cáscara durante 25 minutos, hasta que estén suaves al pinchar con un cuchillo. Luego, dejar enfriar, pelar y cortar en rodajas.
- Cocer los huevos durante 10 minutos. Enfriar, pelar y cortar por mitades.
- Preparar la crema huancaína: licuar los ajíes con el diente de ajo, queso fresco, leche evaporada, galletas saladas y sal al gusto. Si se desea una textura más ligera, se puede añadir un poco más de leche o aceite.
- En un plato, colocar una hoja de lechuga como base. Encima, disponer las rodajas de papa y bañar con la salsa.
- Decorar con medio huevo cocido y una aceituna negra por porción.
Consejos para una crema huancaína perfecta
Aunque el procedimiento parece simple, existen trucos que marcan la diferencia al preparar una auténtica crema huancaína.
- Usar ají fresco: nada reemplaza el sabor del ají amarillo natural. Si no se consigue fresco, se recomienda utilizar ají congelado sin conservantes ni aditivos.
- Evitar el exceso de líquido: la clave de una buena consistencia está en equilibrar la cantidad de leche. Si se licúa demasiado tiempo o se añade mucha leche, la salsa puede quedar aguada.
- No sobrecargar con sal: el queso ya contiene sodio, así que es mejor añadir la sal al final, probando el sabor.
- Textura cremosa sin grumos: para evitar una salsa arenosa, se recomienda licuar primero el ají y el ajo con una pequeña cantidad de leche, antes de añadir los demás ingredientes.
- Refrigeración adecuada: si se prepara con anticipación, conservar en frío por un máximo de 24 horas. La salsa puede espesarse al refrigerarse, por lo que es válido añadir una cucharada de leche antes de servir.