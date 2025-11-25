Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa

En el universo de la gastronomía peruana, pocos platillos logran la combinación de sencillez y tradición como la papa a la huancaína. Esta entrada fría, reconocida por su llamativa salsa amarilla y su inconfundible sabor, forma parte del menú cotidiano en miles de hogares del Perú, y ha traspasado fronteras como embajadora del sabor andino. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Su origen se remonta al siglo XIX, durante la construcción del ferrocarril central que unía Lima con la sierra central. Las mujeres de Huancayo, según registros orales y gastronómicos, ofrecían esta preparación a los obreros como una opción práctica y nutritiva. Desde entonces, la papa a la huancaína no ha dejado de ocupar un lugar especial en la cocina peruana.

Ingredientes para preparar papa a la huancaína

El secreto de este plato reside en la selección de ingredientes frescos y de calidad. Aunque la receta ha sido adaptada en distintas regiones del país, hay elementos que son imprescindibles para conservar su esencia.

Para la base del plato:

6 papas amarillas medianas

Hojas de lechuga fresca

2 huevos cocidos

Aceitunas negras (tipo botija)

Para la crema huancaína:

2 ajíes amarillos sin venas ni semillas

200 gramos de queso fresco

½ taza de leche evaporada

4 galletas de soda o crackers saladas

1 diente de ajo

Sal al gusto

Receta paso a paso de la papa a la huancaína

Dominar la receta de la papa a la huancaína no requiere conocimientos culinarios avanzados, pero sí atención a los detalles. La preparación toma aproximadamente 30 minutos.

Hervir las papas en abundante agua con cáscara durante 25 minutos, hasta que estén suaves al pinchar con un cuchillo. Luego, dejar enfriar, pelar y cortar en rodajas. Cocer los huevos durante 10 minutos. Enfriar, pelar y cortar por mitades. Preparar la crema huancaína: licuar los ajíes con el diente de ajo, queso fresco, leche evaporada, galletas saladas y sal al gusto. Si se desea una textura más ligera, se puede añadir un poco más de leche o aceite. En un plato, colocar una hoja de lechuga como base. Encima, disponer las rodajas de papa y bañar con la salsa. Decorar con medio huevo cocido y una aceituna negra por porción.

Consejos para una crema huancaína perfecta

Aunque el procedimiento parece simple, existen trucos que marcan la diferencia al preparar una auténtica crema huancaína.