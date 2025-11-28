Menú del día: aprende a preparar causa limeña de la forma más fácil y en casa
La causa limeña, ícono de la gastronomía peruana, es una receta fresca, sabrosa y sencilla. Aprende a prepararla desde casa con esta receta paso a paso, ingredientes y tips.
La causa limeña es uno de los platos más representativos de la cocina peruana. Su combinación de papa amarilla, ají y limón, acompañada de rellenos como pollo, atún o mariscos, la convierte en una receta versátil y popular, no solo en Lima, sino también en otras regiones del país y del extranjero. Esta preparación, de sabor intenso y presentación colorida, se sirve fría, lo que la vuelve perfecta para cualquier temporada, en especial en climas cálidos. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Históricamente, se cree que la palabra "causa" proviene del quechua kausay, que significa “vida” o “sustento”. Sin embargo, también hay quienes relacionan el nombre con la Guerra del Pacífico (1879-1884), cuando las mujeres peruanas preparaban este platillo “por la causa” de los soldados. Más allá de sus raíces, este platillo se ha ganado un lugar permanente en el menú criollo gracias a su sencillez y sabor inconfundible.
Ingredientes para preparar causa limeña clásica
La clave del éxito en esta receta está en la calidad de sus ingredientes. La papa amarilla peruana, de textura harinosa y sabor dulce, es el alma del plato. Aquí te dejamos la lista completa para una causa tradicional rellena de pollo, ideal para cuatro personas:
Para la masa de papa:
- 1 kilo de papa amarilla
- 2 cucharadas de ají amarillo fresco licuado (sin semillas ni venas)
- Jugo de 2 limones recién exprimidos
- 3 cucharadas de aceite vegetal (puede ser de girasol o maíz)
- Sal al gusto
Para el relleno:
- 2 pechugas de pollo cocidas y deshilachadas
- 4 cucharadas de mayonesa
- Pimienta al gusto
Para decorar:
- 2 huevos cocidos en rodajas
- 1 palta (aguacate) madura en láminas
- Aceitunas negras sin pepa
- Hojas de perejil fresco
Receta paso a paso de la causa limeña
La preparación de la causa limeña no exige habilidades avanzadas en cocina, pero sí cuidado en cada etapa para obtener la textura y el sabor adecuados. Sigue estos pasos:
- Cocer las papas:
Lava las papas con cáscara y cocínalas en agua con sal hasta que estén tiernas. Pélalas aún calientes y pásalas por un prensapapas. Evita usar batidora para conservar la consistencia natural.
- Condimentar la masa:
Mezcla el puré con el ají amarillo licuado, el jugo de limón, el aceite y sal. Amasa con las manos hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Reserva.
- Preparar el relleno:
En un bol, une el pollo deshilachado con la mayonesa. Añade una pizca de pimienta para realzar el sabor.
- Armar la causa:
Divide la masa en dos partes iguales. En una fuente, coloca la primera capa de papa. Encima, distribuye el relleno de pollo. Luego, cubre con la segunda capa de papa. Presiona ligeramente para compactar.
- Decorar:
Coloca las rodajas de huevo duro, las láminas de palta y las aceitunas negras sobre la capa superior. Puedes añadir hojas de perejil para darle un toque fresco y colorido.
Consejos para una causa perfecta
Lograr una causa limeña impecable requiere algunos trucos de cocina que los chefs peruanos suelen aplicar. Aquí los más útiles:
- Elige bien la papa:
La variedad amarilla, típica del Perú, tiene el equilibrio ideal entre almidón y humedad. Si estás fuera del país, opta por una papa de tipo harinoso como la Yukon Gold.
- Ají amarillo natural:
Aunque existen versiones en pasta, el ají fresco da mejor aroma y color. Para suavizar su sabor, hiérvelo tres veces antes de licuar.
- Lima, no vinagre:
El jugo de limón le da frescura. No lo sustituyas por vinagre, ya que cambia por completo el perfil de sabor.
- Causa fría, no helada:
Guarda la causa en refrigeración al menos 30 minutos antes de servir, pero evita congelarla para no alterar su textura.
- Rellenos creativos:
Prueba variantes con atún, camarones o verduras.