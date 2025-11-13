HOYSuscripcion LR Focus

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     
Economía

¿Dónde pagan más por tu CTS? Financieras y cajas ofrecen hasta 6,9% de interés

El segundo depósito de la CTS vence este 17 de noviembre. Entidades microfinancieras pagan hastas 6,9%, mientras que en los bancos más grandes, la rentabilidad apenas supera el 1%.

La CTS, en su función esencial, es una red de seguridad económica frente a contingencias laborales
La CTS, en su función esencial, es una red de seguridad económica frente a contingencias laborales

Las empresas tienen como máximo hasta el lunes 17 de noviembre para depositar el segundo importe del año de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). De acuerdo a Ley N° 32322, los trabajadores podrán disponer libremente del 100% de sus fondos de CTS hasta el 31 de diciembre del 2026.

En este contexto, si se busca optimizar el dinero dentro del sistema financiero y sin riesgo, elegir la entidad con mejor rentabilidad resulta fundamental. Al 13 de noviembre de 2025, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) revisados por este diario, existen amplias diferencias en las Tasas de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) entre entidades. En general, las financieras y cajas municipales superan ampliamente a los grandes bancos tradicionales.

DELIA ESPINOZA QUIERE VOLVER Y TOMÁS GÁLVEZ NO SUELTA EL CARGO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Gobierno acelera reglamento de Zonas Económicas Especiales en manos de privados y con 0% de impuesto a la renta

lr.pe

CTS: rentabilidad por ahorrar en el sistema financiero

De acuerdo con el ranking de la SBS, Financiera Proempresa lidera los rendimientos en depósitos CTS en soles, con una TREA de 6,9%. Le siguen Caja Piura, Caja Del Santa y Financiera Oh!, con tasas desde 6,5% anual.

Por ejemplo, si en tu CTS recibirás S/800, con una TREA de 6,9% anual obtendrías aproximadamente S/55 de ganancia al cabo de un año, siempre que el monto permanezca depositado durante todo ese periodo. En cambio, si ese mismo dinero estuviera en un banco que paga 1% anual, el rendimiento apenas llegaría a S/8.

OCDE: Perú encabeza en Latinoamérica como el país que más teme a la delincuencia

lr.pe

Estas cifras muestran que las entidades de microfinanzas continúan siendo las más competitivas para los ahorros laborales, especialmente para quienes buscan optimizar el rendimiento de su CTS sin asumir mayores riesgos.

A contraparte, los grandes bancos comerciales ofrecen las tasas más bajas del mercado. Interbank en el último lugar (desde 0,25%), Scotiabank (0,30%), BCP (1,0%) y BBVA (1,1%) se ubican al final del listado, con rendimientos muy por debajo del promedio del sistema financiero.

Es importante recordar que las entidades financieras están reguladas por la SBS y cuentan con la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), lo que representa "un seguro" para el ahorrista.

"Para el periodo setiembre–noviembre de 2025, el monto máximo de cobertura asciende a S/118.300. Esto significa que, si una entidad entrara en liquidación o disolución, los ahorros de cada cliente estarían protegidos hasta ese umbral", explica César Antunez, economista especializado en finanzas.

La CTS, en su función esencial, es una red de seguridad económica frente a contingencias laborales. Por ello, analizar las tasas, condiciones y solvencia de las entidades antes de depositar los fondos puede marcar una diferencia en el ahorro acumulado a largo plazo.

SBS: "Hasta tres competidores han mostrado su interés de ingresar al mercado de fondo de pensiones"

lr.pe

¿Quiénes tienen derecho a la CTS?

La CTS es un ahorro obligatorio que el empleador deposita para ti dos veces al año (mayo y noviembre). Sirve como "seguro" por si pierdes tu trabajo, y su monto depende de tu sueldo y del tipo de empresa donde trabajas. Si trabajas en una empresa grande o mediana, te corresponde una CTS completa, equivalente a un sueldo por cada año trabajado (aproximadamente medio sueldo cada semestre).

La CTS corresponde a todos los trabajadores formales en planilla del régimen laboral privado, con contrato fijo o indefinido, siempre que trabajen al menos cuatro horas diarias en promedio.

Por el contrario, los trabajadores a tiempo parcial (part time) cuyo horario no alcanza las cuatro horas diarias, no califican para este beneficio. Tampoco lo hacen quienes pertenecen a microempresas registradas en el REMYPE.

