CTS noviembre 2025: ¿cuál es la fecha límite para que tu empleador deposite este beneficio laboral?

El depósito de la CTS 2025 corresponde al periodo trabajado entre mayo y octubre de este año. Foto: composiciónLR/Andina/Grok

El segundo depósito semestral de la CTS 2025 será entregado en noviembre, y miles de trabajadores del sector formal están atentos a la fecha límite establecida por ley. Este beneficio económico cumple una función protectora para quienes pierden su empleo, y se ha convertido en un respaldo importante para muchas familias peruanas.

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) no solo garantiza un colchón financiero ante un eventual despido, también es de libre disponibilidad gracias a la Ley N.º 32322. Esto significa que los trabajadores pueden retirar la totalidad del fondo si lo consideran necesario, sin necesidad de trámites adicionales ni justificación alguna.

CTS 2025: ¿cuál es la fecha máxima para el pago de noviembre?

Según lo establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los empleadores tienen la obligación de realizar el depósito de la CTS de noviembre 2025 hasta el día 15 de ese mes. Sin embargo, este año, el 15 cae sábado, lo que adelanta la fecha máxima de pago al viernes 14 de noviembre, por tratarse del último día hábil anterior.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha recordado a las empresas que este depósito es obligatorio para todos los trabajadores del régimen laboral general, siempre que hayan cumplido al menos un mes de labores entre mayo y octubre, periodo que se considera para este cálculo semestral.

Es importante tener en cuenta que no todos los trabajadores reciben CTS. Aquellos contratados bajo regímenes especiales, como las microempresas registradas en Remype, los trabajadores del sector público con regímenes distintos al general y los empleados a medio tiempo, están exceptuados de este beneficio.

¿Cómo cobrar el pago de la CTS en noviembre 2025?

El pago de la CTS se deposita en una cuenta bancaria designada por el trabajador al momento de iniciar su relación laboral. Los fondos pueden encontrarse en entidades como bancos, financieras, cajas municipales o rurales y cooperativas de ahorro y crédito autorizadas por la SBS.

Gracias a la Ley N.º 32322 todos los trabajadores pueden retirar parcial o totalmente el monto depositado, sin restricciones ni trámites adicionales. Los trabajadores que deseen disponer de su CTS 2025 pueden hacerlo de dos formas:

Desde el aplicativo móvil o la banca por internet del banco donde se encuentra su fondo.

del banco donde se encuentra su fondo. Acudiendo a una agencia bancaria, presentando su documento de identidad.

¿Cuánto me corresponde de CTS?

El monto de la CTS de noviembre 2025 depende del salario del trabajador y del tiempo laborado entre los meses de mayo y octubre. La fórmula general para calcular este beneficio semestral es la siguiente: [(Sueldo mensual + 1/6 de la gratificación) / 12] x 6

Este cálculo se basa en la remuneración computable, que incluye: