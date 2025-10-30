HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Economía

CTS noviembre 2025: ¿cuál es la fecha límite para que tu empleador deposite este beneficio laboral?

El segundo depósito de la CTS 2025 se aproxima. Conoce la fecha máxima de pago en noviembre, cómo se calcula el monto y quiénes tienen derecho a recibir este beneficio económico.

El depósito de la CTS 2025 corresponde al periodo trabajado entre mayo y octubre de este año. Foto: composiciónLR/Andina/Grok
El depósito de la CTS 2025 corresponde al periodo trabajado entre mayo y octubre de este año. Foto: composiciónLR/Andina/Grok

El segundo depósito semestral de la CTS 2025 será entregado en noviembre, y miles de trabajadores del sector formal están atentos a la fecha límite establecida por ley. Este beneficio económico cumple una función protectora para quienes pierden su empleo, y se ha convertido en un respaldo importante para muchas familias peruanas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) no solo garantiza un colchón financiero ante un eventual despido, también es de libre disponibilidad gracias a la Ley N.º 32322. Esto significa que los trabajadores pueden retirar la totalidad del fondo si lo consideran necesario, sin necesidad de trámites adicionales ni justificación alguna.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Todo lo que debes saber de la CTS: conoce cómo, cuándo y cuánto se pagará en la segunda parte este beneficio laboral en 2025

lr.pe

CTS 2025: ¿cuál es la fecha máxima para el pago de noviembre?

Según lo establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los empleadores tienen la obligación de realizar el depósito de la CTS de noviembre 2025 hasta el día 15 de ese mes. Sin embargo, este año, el 15 cae sábado, lo que adelanta la fecha máxima de pago al viernes 14 de noviembre, por tratarse del último día hábil anterior.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha recordado a las empresas que este depósito es obligatorio para todos los trabajadores del régimen laboral general, siempre que hayan cumplido al menos un mes de labores entre mayo y octubre, periodo que se considera para este cálculo semestral.

Es importante tener en cuenta que no todos los trabajadores reciben CTS. Aquellos contratados bajo regímenes especiales, como las microempresas registradas en Remype, los trabajadores del sector público con regímenes distintos al general y los empleados a medio tiempo, están exceptuados de este beneficio.

PUEDES VER: ¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

lr.pe

¿Cómo cobrar el pago de la CTS en noviembre 2025?

El pago de la CTS se deposita en una cuenta bancaria designada por el trabajador al momento de iniciar su relación laboral. Los fondos pueden encontrarse en entidades como bancos, financieras, cajas municipales o rurales y cooperativas de ahorro y crédito autorizadas por la SBS.

Gracias a la Ley N.º 32322 todos los trabajadores pueden retirar parcial o totalmente el monto depositado, sin restricciones ni trámites adicionales. Los trabajadores que deseen disponer de su CTS 2025 pueden hacerlo de dos formas:

  • Desde el aplicativo móvil o la banca por internet del banco donde se encuentra su fondo.
  • Acudiendo a una agencia bancaria, presentando su documento de identidad.

¿Cuánto me corresponde de CTS?

El monto de la CTS de noviembre 2025 depende del salario del trabajador y del tiempo laborado entre los meses de mayo y octubre. La fórmula general para calcular este beneficio semestral es la siguiente: [(Sueldo mensual + 1/6 de la gratificación) / 12] x 6

Este cálculo se basa en la remuneración computable, que incluye:

  • El sueldo básico.
  • La asignación familiar, si corresponde.
  • El promedio de ingresos variables como bonificaciones, comisiones o horas extras.
Notas relacionadas
Todo lo que debes saber de la CTS: conoce cómo, cuándo y cuánto se pagará en la segunda parte este beneficio laboral en 2025

Todo lo que debes saber de la CTS: conoce cómo, cuándo y cuánto se pagará en la segunda parte este beneficio laboral en 2025

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Segundo pago de la CTS en Perú iniciará en noviembre de 2025 a nivel nacional: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

Segundo pago de la CTS en Perú iniciará en noviembre de 2025 a nivel nacional: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero de Perú: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito 500.000 emprendedores

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero de Perú: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito 500.000 emprendedores

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 30 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 30 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 29 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Pluspetrol: Gas de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

Segundo pago de la CTS en Perú iniciará en noviembre de 2025 a nivel nacional: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025