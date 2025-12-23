HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO

Espectáculos

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

El relato de Luis Sánchez 'Mi Barrunto' se vincula a Óscar Junior, heredero de La Bella Luz, y coincidiría con un episodio que marcó los primeros meses de Milagros Díaz en Corazón Serrano.

Milagros Díaz, exintegrante de La Bella Luz, ingresó a Corazón Serrano a finales de enero de 2024.
Milagros Díaz, exintegrante de La Bella Luz, ingresó a Corazón Serrano a finales de enero de 2024. | Foto: composición LR/Facebook

Luis Sánchez ha generado sorpresa con sus recientes declaraciones. El dueño de la reconocida cevichería Mi Barrunto, cercano a la agrupación La Bella Luz, aseguró que Milagros Díaz habría confesado entre lágrimas su intención de regresar a la orquesta monfesuana tras ingresar a Corazón Serrano.

La revelación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a este supuesto episodio en la vida de la joven cantante de cumbia, quien se sumó al grupo piurano en enero de 2024, luego de permanecer tres años en La Bella Luz y, desde entonces, se ha convertido en uno de sus rostros más comentados.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

lr.pe

Milagros Díaz habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según 'Mi Barrunto'

Según relató Luis Sánchez, conocido popularmente como 'Mi Barrunto', el episodio habría ocurrido durante su boda con Itamar Menjívar. "Quiero contar una anécdota. Itamar, ¿te acuerdas el día que nos casamos, en la casa? Llega Junior, enamoradísimo. Llega 'Milagritos', que iba a cortar con Corazón Serrano. La sobrina, en el pecho, llorando me dice: 'Tío, yo quiero volver a La Bella Luz'", afirmó el empresario en un evento.

De acuerdo con su versión, la situación implicaba que Díaz abonara una reparación al grupo fundado por los hermanos Guerrero Neira, monto que él mismo se mostró dispuesto a asumir. "Tienes que pagar una pequeña indemnización. 'La pago yo', le dije", agregó. Aunque evitó dar mayores detalles, aclaró que su revelación era una anécdota vinculada a Óscar Junior 'Senderito', heredero de La Bella Luz y expareja de Milagros, y aprovechó para enviarle un mensaje afectuoso a la cantante.

PUEDES VER: Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

lr.pe

Milagros Díaz habría querido regresar a La Bella Luz?

Si bien Luis Sánchez 'Mi Barrunto' no precisó la fecha exacta de su boda con Itamar Menjívar —momento en el que, según él, Milagros Díaz le habría confesado su deseo de regresar a La Bella Luz—, un reportaje de 'Magaly TV, la firme' señala que el empresario se casó a finales de febrero de 2024 en una ceremonia privada.

En ese sentido, su relato coincide con un episodio que marcó los primeros meses de la cantante en Corazón Serrano. El 29 de febrero de ese año, apenas un mes después de su ingreso, Edwin Guerrero, líder del conjunto, informó en una transmisión en vivo que 'Milagritos' había manifestado su intención de no continuar en la orquesta. Sin embargo, tres días más tarde, el 1 de marzo, la propia artista se pronunció en las redes sociales del grupo, donde reafirmó su permanencia y pidió disculpas por haber sido "inestable" en su decisión, según sus propias palabras.

Notas relacionadas
Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

LEER MÁS
¡Ni Corazón Serrano ni Son del Duke! La Bella Luz fue reconocida como la orquesta más destacada del 2025 en The Golden Star Awards 2025

¡Ni Corazón Serrano ni Son del Duke! La Bella Luz fue reconocida como la orquesta más destacada del 2025 en The Golden Star Awards 2025

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Yaco Eskenazi sorprende al contar que gastó más de S/15.000 en regalo para Natalie Vértiz: " Los primeros años"

Yaco Eskenazi sorprende al contar que gastó más de S/15.000 en regalo para Natalie Vértiz: " Los primeros años"

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

LEER MÁS
Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

Documentos, fotos, correos y registros de vuelos: los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump

Espectáculos

Gran final de 'Esto es guerra' 2025: plataforma online para ver el segundo día de enfrentamiento entre 'Guerreros' y 'Combatientes'

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: ''Me prepara lomo saltado''

Yaco Eskenazi sorprende al contar que gastó más de S/15.000 en regalo para Natalie Vértiz: " Los primeros años"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

Herminia Chino, madre de Betssy Chávez, se lanza al Senado con el partido Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025