Luis Sánchez ha generado sorpresa con sus recientes declaraciones. El dueño de la reconocida cevichería Mi Barrunto, cercano a la agrupación La Bella Luz, aseguró que Milagros Díaz habría confesado entre lágrimas su intención de regresar a la orquesta monfesuana tras ingresar a Corazón Serrano.

La revelación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a este supuesto episodio en la vida de la joven cantante de cumbia, quien se sumó al grupo piurano en enero de 2024, luego de permanecer tres años en La Bella Luz y, desde entonces, se ha convertido en uno de sus rostros más comentados.

Milagros Díaz habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según 'Mi Barrunto'

Según relató Luis Sánchez, conocido popularmente como 'Mi Barrunto', el episodio habría ocurrido durante su boda con Itamar Menjívar. "Quiero contar una anécdota. Itamar, ¿te acuerdas el día que nos casamos, en la casa? Llega Junior, enamoradísimo. Llega 'Milagritos', que iba a cortar con Corazón Serrano. La sobrina, en el pecho, llorando me dice: 'Tío, yo quiero volver a La Bella Luz'", afirmó el empresario en un evento.

De acuerdo con su versión, la situación implicaba que Díaz abonara una reparación al grupo fundado por los hermanos Guerrero Neira, monto que él mismo se mostró dispuesto a asumir. "Tienes que pagar una pequeña indemnización. 'La pago yo', le dije", agregó. Aunque evitó dar mayores detalles, aclaró que su revelación era una anécdota vinculada a Óscar Junior 'Senderito', heredero de La Bella Luz y expareja de Milagros, y aprovechó para enviarle un mensaje afectuoso a la cantante.

Si bien Luis Sánchez 'Mi Barrunto' no precisó la fecha exacta de su boda con Itamar Menjívar —momento en el que, según él, Milagros Díaz le habría confesado su deseo de regresar a La Bella Luz—, un reportaje de 'Magaly TV, la firme' señala que el empresario se casó a finales de febrero de 2024 en una ceremonia privada.

En ese sentido, su relato coincide con un episodio que marcó los primeros meses de la cantante en Corazón Serrano. El 29 de febrero de ese año, apenas un mes después de su ingreso, Edwin Guerrero, líder del conjunto, informó en una transmisión en vivo que 'Milagritos' había manifestado su intención de no continuar en la orquesta. Sin embargo, tres días más tarde, el 1 de marzo, la propia artista se pronunció en las redes sociales del grupo, donde reafirmó su permanencia y pidió disculpas por haber sido "inestable" en su decisión, según sus propias palabras.