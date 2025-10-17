HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

La Ley 32322 oficializada a inicios de 2025, permite el retiro total o parcial de la CTS, brindando a los trabajadores la opción de gestionar su dinero a su conveniencia. Conoce cómo calcular este beneficio.

¿Desde cuándo los trabajadores recibirán el segundo pago de CTS y cómo pueden hacer el retiro?
¿Desde cuándo los trabajadores recibirán el segundo pago de CTS y cómo pueden hacer el retiro? | Foto: composición LR/Andina/shutterstock.

Cada año, las empresas realizan dos depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del sector formal. Este beneficio sirve como un fondo económico para los empleados en caso de cese laboral. Sin embargo, gracias a la Ley 32322 –Ley del retiro CTS–, desde inicios de este 2025, miles de trabajadores pueden retirar la totalidad o parte del dinero de esta reserva.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Como se sabe, en mayo se efectuó el primer pago y para final de año se presenta uno nuevo en las cuentas de quienes laboran al menos cuatro horas al día y llevan al menos un mes completo de servicios. En este contexto, conoce el cronograma, los métodos de cálculo y las condiciones de retiro para aprovechar al máximo este beneficio.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Entrega de CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio a docentes universitarias sería una medida parcial del Minedu

lr.pe

¿Desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio de la CTS 2025?

Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, queda menos de un mes para el sábado 15 de noviembre, el último día para que las empresas depositen este pago en las cuentas de los trabajadores del sector formal, quienes podrán decidir entre mantener este fondo como reserva en caso pierdan el empleo o retirar el dinero.

Según la guía oficial de la CTS del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el empleador debe depositar este beneficio semestralmente, dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre. Cabe destacar que, si el último día es “inhábil”, el pago puede darse el día hábil siguiente.

¿Hasta cuándo se puede retirar la CTS?

La opción de poder retirar parcialmente o la totalidad de la CTS, aprobada mediante la Ley 32322, está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Para ello, solo deben acudir al banco o entidad financiera donde tienen almacenado el fondo, o ingresar al aplicativo móvil o página web, pudiendo usar el dinero de la reserva como si se tratara de su cuenta bancaria común.

En menos de un mes, miles de peruanos podrán retirar su fondo de CTS. Foto: El Peruano.

En menos de un mes, miles de peruanos podrán retirar su fondo de CTS. Foto: El Peruano.

¿Cómo saber cuánto me deben depositar en mi CTS?

El MTPE ofrece varias formas para conocer cómo determinar la CTS. En la plataforma de Sunafil existe la opción “Calcular tu CTS”, donde a partir de datos básicos como el número del documento de identidad y número de RUC de la empresa donde labora o ha laborado, el sistema ofrecerá al usuario un cálculo de cuánto debería recibir.

Por otro lado, el ministerio también detalla que se puede aplicar la siguiente fórmula: al sueldo percibido durante los últimos seis meses; es decir, las remuneraciones desde mayo hasta octubre de 2025, se le incluye 1/6 de la gratificación recibida en julio, se divide entre 12, y se multiplica por el número de meses que el trabajador ha laborado dentro de aquel semestre. Según el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo, también se podría hacer la ecuación de 7/6 del sueldo. En ese sentido, en función del sueldo, la CTS iría así:

  • Si el trabajador gana S/1.130, recibirá una CTS de S/659.16
  • S/1.500 | CTS: S/875 (S/1.750 al año)
  • S/2.000 | CTS: S/1.166,67 (S/2.333,33 al año)
  • S/2.500 | CTS: S/1.458.33 (S/ 2.916,67 al año).
  • S/3.000 | CTS: S/1750 (S/3.500 al año)
Notas relacionadas
Entrega de CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio a docentes universitarias sería una medida parcial del Minedu

Entrega de CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio a docentes universitarias sería una medida parcial del Minedu

LEER MÁS
Docentes universitarios ahora recibirán CTS y otros subsidios económicos: Gobierno peruano oficializó cambios en Decreto Supremo

Docentes universitarios ahora recibirán CTS y otros subsidios económicos: Gobierno peruano oficializó cambios en Decreto Supremo

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Operadoras están obligadas a ofrecer planes móviles desde S/15 bajo esta condición: así puedes solicitar el beneficio, según Osiptel

Operadoras están obligadas a ofrecer planes móviles desde S/15 bajo esta condición: así puedes solicitar el beneficio, según Osiptel

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
SUNAT designa nuevos funcionarios en cargos de confianza: conoce quiénes asumirán desde el 14 de octubre

SUNAT designa nuevos funcionarios en cargos de confianza: conoce quiénes asumirán desde el 14 de octubre

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 17 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 17 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 17 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Pronabi remata 40 inmuebles en 9 regiones del Perú: desde tres stands comerciales en Gamarra hasta casa residencial en Surco

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025