¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Aunque bancos y entidades públicas cierran, los servicios digitales continuarán operativos, permitiendo consultas y pagos las 24 horas a través de plataformas como gob.pe y aplicaciones bancarias.

Servicios públicos como hospitales y bancos atenderán durante Navidad.
Servicios públicos como hospitales y bancos atenderán durante Navidad. | Difusión

Durante Navidad, muchos servicios públicos suelen cerrar sus negocios para no atender al público o reducir significativamente sus horarios de atención. Esta situación obliga a los ciudadanos a prever con anticipación la realización de trámites, pagos y gestiones administrativas, especialmente en entidades bancarias, municipales y algunas oficinas del Estado, que priorizan el descanso de su personal durante el feriado.

Sin embargo, existen entidades que durante estas fechas mantienen operativas sus labores esenciales. Tal es el caso de los hospitales, tanto públicos como privados, que continúan atendiendo con normalidad para garantizar la atención médica. Asimismo, los servicios de transporte funcionan con horarios especiales, adaptados a la demanda propia de las festividades.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) refuerza su vigilancia y despliegue de efectivos, ante la alta concurrencia de personas y el incremento del movimiento comercial y social propio de estas fechas.

¿Cuáles son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre?

Pese al feriado nacional por Navidad, diversos servicios públicos y esenciales mantendrán operatividad para atender situaciones urgentes el 25 de diciembre. En el sector salud, la red hospitalaria pública y privada —como los hospitales Rebagliati, Almenara y Loayza— funcionará con guardias médicas las 24 horas. El Ministerio de Salud ha dispuesto la alerta amarilla, lo que garantiza refuerzo de personal, disponibilidad de camas y atención inmediata ante emergencias. Asimismo, el SAMU permanecerá activo de manera permanente; el número 106 estará habilitado para casos como accidentes, infartos o quemaduras.

En materia de seguridad y respuesta ante emergencias, la PNP continuará con patrullajes reforzados en zonas comerciales y residenciales, y mantendrá operativo el 105 para denuncias y auxilio inmediato. A la par, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajará sin interrupciones a través de la central 116, atendiendo incendios, rescates y fugas de gas, con apoyo adicional de su aplicación móvil para reportes rápidos.

Aunque las oficinas presenciales de bancos y entidades públicas permanecerán cerradas, los servicios digitales del Estado seguirán habilitados las 24 horas. Plataformas como gob.pe, así como los portales y aplicaciones de Reniec y Sunat, permitirán realizar consultas y pagos en línea. De igual forma, las aplicaciones bancarias, cajeros automáticos y agentes corresponsales estarán disponibles para transacciones básicas. De esta manera, el 25 de diciembre se garantiza atención para trámites urgentes mediante canales virtuales y la continuidad de los servicios esenciales.

