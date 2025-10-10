El trámite para solicitar el octavo retiro de AFP inicia este 21 de octubre del 2025, según el cronograma oficial. Los afiliados de las diferentes Administradoras de Fondo de Pensiones del Perú, podrán disponer de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos acumulados. Este procedimiento, realizado 100% virtual, se realizará de manera escalonada, tomando como referencia el último dígito de tu Documento de Identidad (DNI), a través de una lista de bancos y cajas autorizadas para este desembolso.

Cabe mencionar que el pago se efectuara en las entidades financieras en un plazo de 30 días hábiles tras el registro de la solicitud. Asimismo, aquellas personas que no puedan realizar el trámite en las fechas establecidas, podrán completar el trámite entre el 4 de diciembre y el 18 de enero del 2026. En este sentido, conoce cuál es la lista oficial de los bancos habilitados para el desembolso del octavo retiro de la AFP en este mes de octubre.

¿Cuáles son las entidades financieras habilitadas para el octavo retiro de la AFP?

Según la lista oficial de bancos habilitados para el octavo retiro de la AFP, publicado en el portal de Facebook de Profuturo AFP, estos serían las entidades financieras donde los afiliados podrán recibir hasta S/21.400. Estas son:

Banco Scotiabank

BBVA

BCP

Banco Interbank

BanBif

Caja Huancayo

Banco Falabella

Banco de la Nación

Sin embargo, Profuturo precisó que, en el caso del Banco de la Nación, atenderá únicamente a los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con una zona donde esta institución sea la única oferta bancaria. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el número de cuenta a registrar para el desembolso debe ser el que utiliza tu entidad financiera, más no el interbancario (CCI).