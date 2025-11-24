Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que las remuneraciones correspondientes a diciembre se abonarán durante la segunda semana del mes, siguiendo el mismo orden aplicado a los pensionistas. Estas transferencias se realizarán mediante el Banco de la Nación, que ha dispuesto los plazos establecidos para cada institución pública. Además de los sueldos, las y los servidores públicos también recibirán sus gratificaciones por Navidad, en cumplimiento de lo estipulado por ley.

De acuerdo con el cronograma oficial, el Banco de la Nación también procesará los pagos dirigidos a pensionistas del sector público, cuyas fechas fueron definidas por el MEF. Los depósitos se efectuarán según el ministerio o entidad de procedencia de las personas jubiladas.

Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado – diciembre 2025

Martes 16 de diciembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Miércoles 17 de diciembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Jueves 18 de diciembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC. Viernes 19 de diciembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Cronograma de pago de pensiones del sector público – diciembre 2025

El Banco de la Nación realizará también el depósito de pensiones a los jubilados del sector público, cuyas fechas ya fueron confirmadas por el MEF. Los pagos se efectuarán según la entidad o ministerio de procedencia de cada persona beneficiaria.