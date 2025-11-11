OCDE: Perú es el país de Latinoamérica más preocupado por la delincuencia

El temor al delito se ha convertido en el mayor factor de desconfianza institucional del país. 9 de cada 10 ciudadanos temen ser víctimas de un crimen.

Perú es, hoy, el país más temeroso de América Latina por la criminalidad. Según revela el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 75% de los peruanos considera que la delincuencia o la violencia son uno de los tres problemas más importantes del país, el porcentaje más alto de toda la región y muy por encima del promedio de Latinoamérica (60%) y de los países de la OCDE (30%), grupo selecto de naciones al que el país aspira ingresar.

"A nivel nacional, los porcentajes de aquellos que reportan la delincuencia o la violencia entre los principales problemas nacionales oscilan entre el 45% en Paraguay y el 75% en Perú", reporta el informe de la encuesta sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe 2025. Dicho estudio fue aplicado en 10 países de la región.

En el caso de Perú, los datos fueron recolectados en mayo de 2025 y el panorama revela que nueve de cada 10 ciudadanos dicen vivir con temor constante o frecuente a ser víctimas de un crimen, mientras que uno de cada siete hogares reportó haber sufrido un hecho delictivo en el último año.

El documento sostiene que las percepciones de inseguridad física y de temor al delito son hoy los determinantes más poderosos de la desconfianza institucional en la región, con efectos particularmente intensos en países como Perú, donde la violencia urbana, la extorsión y la expansión del crimen organizado han reconfigurado la vida cotidiana. "Las personas preocupadas por convertirse en víctimas de delitos muestran una menor confianza en el gobierno", precisa la OCDE.

La inseguridad frena a la economía

Según reza el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé que la criminalidad le costará al país S/19.800 millones al cierre del 2025, un monto equivalente al 1,7% del producto bruto interno (PBI). Este monto supera al presupuesto que el Gobierno busca destinar al sector Orden y Seguridad (S/15.821 millones) el próximo año.

Proyecciones de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sostienen, peor aún, que el costo de la inseguridad puede llegar a costarle hasta el 3% del PBI nacional.

Durante el CADE Ejecutivos, el foro corporativo más grande del país, Ipsos reveló que la inseguridad se ha convertido en la preocupación número uno de altos ejecutivos del país. "Cuando se les pregunta, el 85% de empresarios mencionan la delincuencia. En 2022 era 49%", sostuvo Alfredo Torres, presidente de la encuestadora. Tanto es así que la corrupción, otro de los historicos flagelos del Perú, fue destronado al segundo lugar con un 82%. Dicha encuesta fue dirigida a las 5.000 empresas más grandes del país.

En el sistema microfinanciero, que facilita con créditos a excluidos de la banca tradicional, se advierte que más de 250 agencias de cajas municipales están en riesgo de cierre debido al incremento de las extorsiones, amenazas y atentados, según alertó hace unos días la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac).

Con todos estos indicadores, el 79% de empresarios considera que la lucha efectiva contra la delincuencia es la demanda central que contribuirá a la reactivación de la inversión privada, según revela Ipsos, que realizó su estudio en quincena de octubre, un momento en que el país enfrentaba otro cambio de gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí. Ello va en sintonía con lo que revela OCDE, en el que México y Ecuador figuran entre los que más confían en sus gobiernos, con 54% y 50% respectivamente. En el otro extremo aparecen Paraguay y Guatemala (27%) y, encabezando la lista de desconfiados está Perú (20%), que acaba de nombrar a su séptimo presidente en una década.

Confiep: "la gente no puede emprender"

En entrevista con La República, Jorge Zapata, presidente del gremio empresarial más grande del país, Confiep, indicó que "la gente está viviendo en carne propia y sufriendo mucho esta ola de delincuencia e inseguridad". "No puede emprender, está cerrando negocios, las extorsiones han crecido, se están asesinando cinco o seis personas por día en el país. Es dramático y terrible", apuntó.

Se advierte, además, que la inseguridad se ha transformado en un fenómeno que trasciende el delito común. "Las tasas de homicidios siguen aumentando, convirtiendo a América Latina y el Caribe en la región con las tasas más altas del mundo (...). El crimen organizado se ha expandido a nuevas áreas económicas, como la minería ilegal y el tráfico ilícito de migrantes, y el ámbito más tradicional vinculado a la producción de drogas también ha experimentado un incremento reciente", señala el documento. En Perú, estas actividades están estrechamente relacionadas con el narcotráfico y la captura de economías locales por redes ilícitas.

El impacto de esa violencia se extiende a la confianza ciudadana. La encuesta muestra que los peruanos que se sienten inseguros tienden a confiar mucho menos en el Estado, incluso más que aquellos con dificultades económicas. La inseguridad, dice la OCDE, es el factor que más erosiona la legitimidad de las instituciones públicas en el Perú, por encima de la corrupción o el desempleo.

A la par, la percepción de ineficacia de los servicios estatales profundiza el desencanto. Solo 39% de los peruanos se declara satisfecho con los servicios administrativos. Ecuador (45%) y Paraguay (46%) también se sitúan por debajo del promedio regional. El promedio de América Latina (55%) es inferior al promedio de la OCDE (66%), lo que destaca un amplio margen de mejora en la calidad de los servicios administrativos en toda la región.

¿Cómo pueden los gobiernos mejorar su desempeño?

Restaurar la confianza pública requerirá demostrar resultados tangibles en materia de seguridad y justicia, reforzar la independencia judicial y transparentar la acción policial. Los gobiernos que muestran una adecuada preparación para proteger vidas y equilibrar intereses entre grupos sociales e intergeneracionales pueden generar mayor confianza ciudadana, apunta la OCDE.

Otros problemas como el desempleo o la inflación prácticamente desaparecieron de las menciones principales. En cambio, aparecen con fuerza el narcotráfico, la informalidad y la falta de liderazgo político.