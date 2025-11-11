HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Retiro AFP 2025: estas son las entidades donde puedes recibir hasta S/21.400 en octubre

Desde el 21 de octubre, en Perú comenzó el octavo retiro de AFP 2025, con un tope de 4 UIT (S/21.400) por afiliado. Conoce las entidades financieras habilitadas para recibir estos fondos en octubre.

Conoce la lista de entidades financieras habilitados para el retiro del AFP.
Conoce la lista de entidades financieras habilitados para el retiro del AFP. | Foto: composición LR/Agencia Andina

Ya comenzó el retiro de AFP 2025, según el calendario establecido por la Asociación de AFP. Los miembros de las diversas AFP en Perú (Habitat, Integra, etc.) tendrán acceso a un máximo de 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas. El proceso es totalmente en línea y se organiza por fases, usando el número final del DNI para determinar el turno. El dinero se entregará mediante las entidades financieras (bancos y cajas) designadas para esta operación.

Cabe mencionar que el pago se efectuara en las entidades financieras en un plazo de 30 días hábiles tras el registro de la solicitud. Asimismo, aquellas personas que no puedan realizar el trámite en las fechas establecidas, podrán completar el trámite entre el 4 de diciembre y el 18 de enero del 2026. En este sentido, conoce cuál es la lista oficial de los bancos habilitados para el desembolso del octavo retiro de la AFP en este mes de octubre.

¿Qué entidades financieras están autorizadas para recibir el octavo retiro de la AFP?

Según la lista oficial de bancos habilitados para el octavo retiro de la AFP, publicado en el portal de Facebook de Profuturo AFP, estos serían las entidades financieras y cajas donde los afiliados podrán recibir hasta S/21.400. Estas son:

  • Banco Scotiabank
  • BBVA
  • BCP
  • Banco Interbank
  • BanBif
  • Caja Huancayo
  • Banco Falabella
  • Banco de la Nación

Sin embargo, Profuturo precisó que, en el caso del Banco de la Nación, atenderá únicamente a los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con una zona donde esta institución sea la única oferta bancaria. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el número de cuenta a registrar para el desembolso debe ser el que utiliza tu entidad financiera, más no el interbancario (CCI).

