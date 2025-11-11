HOYSuscripcion LR Focus

'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Economía

CTS 2025: cómo calcular el monto que recibirás en mayo y noviembre según tu sueldo, tiempo de servicio y régimen laboral

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio anual obligatorio para los trabajadores en Perú orientado a los períodos de desempleo. Este se calcula según tiempo de servicio y salario.

Compensación por tiempo de servicios (CTS) es un beneficio que los trabajadores en Perú reciben anualmente. Foto: Andina

A medida que avanza el 2025, los trabajadores peruanos comienzan a proyectar los beneficios que recibirán a fin de año. Entre ellos se encuentra la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un beneficio que los empleados en el Perú reciben dos veces al año: mayo y noviembre. Este pago tiene como objetivo servir de respaldo económico para el trabajador. Para conocer el monto que corresponde, existen diversas herramientas en línea que permiten realizar un cálculo estimado. Una de ellas es la calculadora de La República, que facilita obtener un aproximado del valor de la CTS según los ingresos y el tiempo de servicio.

Los empleadores deben asegurarse de realizar el depósito de la CTS en la cuenta bancaria del trabajador antes de estas fechas, ya que el incumplimiento puede generar sanciones. La calculadora de CTS no solo ayuda a conocer el monto aproximado a recibir, sino también a estar informado sobre las fechas clave para no perder los plazos de pago establecidos por la legislación.

PUEDES VER: Trabajadores en Perú tienen hasta esta fecha para retiro total de la CTS, luego solo se podrá desembolsar el 50% del dinero

CTS 2025: ¿cómo calcular cuánto te depositarán por tu Compensación por Tiempo de Servicios?

La Calculadora CTS permite estimar el monto aproximado que le corresponde al trabajador, tomando en cuenta diversos factores clave. Para utilizarla, es necesario que el usuario ingrese los siguientes datos:

  • Fecha de ingreso, especificando el día, mes y año.
  • Sueldo bruto.
  • Tiempo laboral computable, ya que el monto depende de los meses trabajados.
  • Información sobre si el trabajador tiene hijos y, en caso afirmativo, si corresponde una bonificación familiar, lo que también influirá en el cálculo final.

Es importante señalar que este beneficio está dirigido a trabajadores del sector privado que laboren al menos cuatro horas diarias en promedio. En cuanto a los empleados bajo el régimen agrario, este beneficio ya se encuentra incluido en su remuneración diaria, representando el 9,72% de su salario básico.

PUEDES VER: Indecopi multa a BCP con más de S/21.000 tras permitir retiros no reconocidos por cliente: tendrán que devolver el dinero

Plazo máximo para el depósito de la CTS 2025 en Perú

Este pago se efectúa en dos periodos al año con el fin de garantizar la protección de los empleados en caso de despido. El primer depósito de la CTS debe realizarse entre el 1 y el 15 de mayo, siendo este último el día límite para su ejecución.

En cuanto al segundo depósito, se realiza a partir del 1 de noviembre, con un plazo máximo hasta el 15 del mismo mes para su abono. Así, esta compensación es entregada a miles de trabajadores formales en todo el país como parte de sus derechos laborales. Las empresas que no cumplan con estos plazos podrían enfrentar sanciones económicas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

PUEDES VER: Trabajadores con hijos en Perú recibirán un monto adicional en el pago de la CTS 2025: ¿de qué trata y cuánto podrían recibir?

¿Qué es la CTS?

​La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio laboral establecido por la legislación peruana, destinado a proteger a los trabajadores formales en caso de cese laboral, ya sea por renuncia, despido o cualquier otra causa que termine la relación de trabajo. Este beneficio funciona como un fondo de ahorro que se acumula durante la relación laboral y se otorga al trabajador al momento de su cese laboral. ​

