Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE. UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes
Estados Unidos restringirá las importaciones de perico capturado con redes. Perú adoptará el espinel como único método autorizado para exportación.
Estados Unidos impulsa una medida de restricción a los productos pesqueros del Perú, principalmente debido al uso de redes de enmalle o agalleras, calificadas como una amenaza para diversas especies marinas y su entorno natural. La disposición, que entrará en vigencia desde enero de 2026, se basa en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA), normativa estadounidense que busca minimizar el daño incidental a estas especies dentro de las actividades pesqueras internacionales. Esta medida representa un giro significativo para la exportación de especies clave, como el perico, cuya pesca constituye un rubro de alto valor económico para el sector.
Cabe precisar que en 2024, el Perú exportó 13.000 toneladas de perico congelado, valorizadas en US$ 105 millones. Este monto reflejó un crecimiento de 7,4% en valor y 15,6% en peso respecto a 2023. Las porciones congeladas concentraron el 72,2% del total exportado, con un precio promedio de US$ 9,47 por kilogramo (FOB). Estados Unidos fue el principal destino, al recibir el 97% de las porciones y concentrar el 79,8% del total exportado. Otros mercados relevantes fueron Ecuador, Guadalupe y Martinica.
Perú ajusta su pesca de perico ante exigencias de Estados Unidos
El Ministerio de la Producción (Produce) anunció que, el espinel de superficie será el único arte de pesca autorizado para la captura de perico en el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 000419-2025-PRODUCE, aunque el documento no detalla que esta decisión está alineada con observaciones recientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
Según dicha entidad, el uso de redes de enmalle representa un riesgo para la fauna marina, en especial mamíferos como ballenas, delfines y lobos marinos. Por ello, solo el perico capturado con espinel podrá ser certificado para exportación hacia el mercado estadounidense, principal destino de este recurso. En cambio, la producción obtenida mediante redes quedará limitada al consumo interno, según precisó Produce.