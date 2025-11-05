HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi asegura que sancionará a productora por cancelación del evento ‘Overpass Lima’ tras quejas masivas en redes sociales

Se evaluarán medidas para proteger a los consumidores afectados tras cancelación del festival de K-Pop. Hasta el momento, The Hub no ha brindado una respuesta oficial sobre la situación. 

Indecopi anunció que están evaluando medidas adicionales para cautelar las devoluciones a los consumidores afectados.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó este miércoles 5 de noviembre que el incidente relacionado al ‘Overpass Lima’, organizado por The Hub Events S.A.C., forma parte de un procedimiento sancionador iniciado de oficio (es decir, no se requieren denuncias previas de los consumidores), tramitado ante la Comisión de Protección al Consumidor 3 (CC3).

PUEDES VER: Streamers de Zaca TV elogian a la primera boyband creada por empresa de BTS que incluye a un peruano: "Ya la están rompiendo"

¿Qué indica Indecopi en su tercer comunicado relacionado al 'Overpass Lima'?

En el último comunicado difundido por Indecopi, se indica que “se vienen evaluando medidas adicionales dentro del marco legal vigente, con el objetivo de cautelar las devoluciones a los consumidores afectados”; y que, además, la entidad continuará informando de manera oportuna sobre las acciones que se tomarán para resguardar los derechos de quienes adquirieron sus entradas.

Tercer aviso de INDECOPI en redes sociales ante el caso 'Overpass Lima'. | Foto: INDECOPI

Este anuncio, el tercero respecto al tema, surge luego de la publicación en redes sociales de quejas de fanáticos que, además de reportar cambios en el festival, también indicaban dificultades para tramitar sus reembolsos. El evento, que iba a realizarse el 11 de septiembre en el Estadio San Marcos, fue promocionado como “el primer festival de K-Pop en Perú”, con artistas internacionales como Kai de EXO, Minho de SHINee y Youngjae de GOT7.

Meses antes, The Hub ya había enfrentado cuestionamientos en redes sociales por modificaciones en los precios de las entradas, reajustes en la estructura del escenario y la reducción del número de artistas confirmados, de 5 a 3, siendo Fromis 9 y Mark Tuan de GOT7 quienes ya no participarían del festival.

PUEDES VER: Antropólogo explica por qué los niños en Perú están 'obsesionados' con KPop Demon Hunters: "Hay empoderamiento femenino"

lr.pe

"Les pedimos que continúen alzando la voz": opiniones de fans en redes sociales se viralizan

En redes sociales, fanáticos y clubs de fans, en especial los de EXO, SHINee y GOT7, se han pronunciado con la finalidad de, colectivamente, buscar claridad sobre el proceso de devolución del dinero. Las etiquetas #Indecopi y #OverpassLima continúan viralizándose, mientras usuarios comparten capturas y mensajes en relación a la situación actual de su dinero.

Comunicado oficial de fanclubs de SHINee, EXO y GOT7. | Foto: SHINee Perú, EXO-L Unión y GOT7 Perú

Hasta el momento de la publicación de esta nota, The Hub no se ha pronunciado en sus plataformas oficiales. Indecopi, tras haber tomado conocimiento del caso, indicó que los consumidores pueden presentar sus reclamos a través de su portal “Reclama Virtual”, vía correo y vía telefónica, y recordó que la empresa organizadora está obligada a brindar información actualizada y transparente sobre el estado del evento.

