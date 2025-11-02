Indecopi advierte posibles sanciones a dueños que alquilan por apps: en 2022 dos personas murieron en vivienda con piscina

Indecopi marcó un precedente al confirmar la multa de 19.84 UIT (S/106,144) contra la proveedora de una casa de campo, tras el fallecimiento de dos personas en la propiedad. La resolución N.º 3247-2025/SPC-INDECOPI estableció que, quienes ofrecen viviendas en alquiler temporal mediante redes sociales, también se encuentran sujetos al Código de Protección y Defensa del Consumidor. La sanción se impuso por incumplir el deber general de seguridad, al no garantizar condiciones adecuadas para los usuarios. Además, la propietaria deberá adecuar la piscina a la normativa vigente y fue inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones. El caso fue remitido al Ministerio Público para evaluar posibles responsabilidades penales.

La tragedia ocurrió en mayo de 2022 en Canta, en donde dos personas fallecieron ahogadas en una casa de campo alquilada de forma temporal a través de redes sociales dejó al descubierto serias fallas de seguridad: la piscina no tenía señalización ni equipos de rescate o primeros auxilios, como exige el Reglamento Sanitario de Piscinas.

¿Alquilas tu vivienda por redes sociales? Estas son las nuevas exigencias que deberás cumplir para no ser afectado

En estos casos, las sanciones no solo se aplican por accidentes o daños, sino también por incumplir el deber de seguridad o por brindar información insuficiente al consumidor. Según Juan Ñahue, abogado en protección al consumidor y fundador de Dosis Legal, el propietario que alquila su inmueble de forma habitual por redes sociales asume las obligaciones de un proveedor de servicios y puede ser sancionado si no cumple con ellas. “El contrato debe dejar claras las condiciones de uso y las medidas de seguridad. Indecopi puede sancionar si se demuestra falta de información o negligencia”, explicó Ñahue.

El especialista añade que cuando ocurre un accidente en una vivienda con piscina sin señalización o mantenimiento adecuado, se considera una vulneración del deber de seguridad. En esos casos, Indecopi puede imponer multas y ordenar medidas correctivas, además de registrar la infracción en su sistema.

Multas por incumplir las normas de Indecopi pueden llegar a 450 UIT y conllevar medidas correctivas

La reciente Resolución N.º 3247-2025/SPC-INDECOPI, conocida como 'Casa Blanca', ha marcado un precedente para los propietarios que alquilan viviendas mediante Facebook o Airbnb. Indecopi estableció que cuando el alquiler deja de ser ocasional y pasa a ser una actividad habitual y con fines lucrativos, el arrendador se convierte en proveedor de servicios, con todas las obligaciones que eso implica. “La promoción reiterada del inmueble en redes sociales transforma el arrendamiento en una actividad económica organizada, sujeta a las normas de consumo”, explicó Claudia Espinoza, abogada en derecho corporativo y protección al consumidor.

La especialista advierte que el incumplimiento de estas exigencias no es menor, pues puede derivar en sanciones económicas significativas. “Las multas por incumplir las obligaciones de seguridad pueden llegar hasta 450 UIT (S/2,407,500) además de medidas correctivas y registro de infracciones. Indecopi busca generar un efecto disuasorio en el mercado”, agregó Espinoza.

Recomendaciones finales para propietarios y arrendatarios: cómo prevenir sanciones de Indecopi y garantizar un alquiler seguro

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de evitar sanciones y conflictos es actuar con responsabilidad y transparencia. Los propietarios deben asegurarse de que el inmueble cumpla con las normas básicas de seguridad. Instalaciones en buen estado, señalización y equipos de emergencia y formalizar la operación mediante un contrato que detalle condiciones de uso y medidas preventivas. “Lo fundamental es demostrar que se actuó con diligencia y que se cumplieron las obligaciones de seguridad e información”, señaló Fabricio Sihuas, abogado en Derecho Administrativo y protección al consumidor. También recomienda conservar comprobantes, mensajes y registros del estado del inmueble como respaldo ante un posible reclamo.

Por su parte, los arrendatarios deben revisar con atención la información del anuncio, verificar que la vivienda cumpla con las condiciones básicas de seguridad y solicitar fotografías o detalles adicionales antes de concretar la reserva. También es recomendable conservar los comprobantes de pago, capturas del anuncio y cualquier comunicación con el propietario, ya que pueden servir como prueba en caso de incumplimiento o accidente. La prevención, según los expertos, es la clave para un alquiler responsable que proteja tanto al huésped como al propietario.