Zaca TV, canal de streaming y podcast integrado por Giacomo Benavides, Doménico Benavides, Andrea ‘Salandela’ del Águila, Miranda Capurro y Michelle ‘Ñengo’ Onetto, aplaudió el debut de Santos Bravos, la primera boyband latina de pop creada por HYBE, compañía de BTS, en una reciente transmisión. Además, felicitó a Alejandro Aramburú, el único peruano del grupo y el primero en pertenecer al reconocido sello.

Zaca TV sobre Alejandro Aramburú: “Qué lindo ver que alguien de nuestro país la esté rompiendo afuera”

Integrantes de Zaca TV opinaron acerca de Santos Bravos, lo pegajosa que les pareció su canción debut y sobre el reality en el que participaron junto a más de 10 participantes, con la finalidad de crear la primera banda latina de pop bajo la metodología del K-Pop. Aplaudieron, además, el debut del peruano Alejandro Aramburú, uno de los cinco jóvenes que logró debutar tras seis meses de ardua preparación. “Qué lindo ver que alguien de nuestro país la esté rompiendo afuera”, mencionó Giacomo.

Streamers compararon el método de creación del grupo con el que tuvo CNCO, en el año 2015, tras obtener la victoria de la primera temporada de “La Banda”, concurso televisivo transmitido por Univisión. No obstante, afirmaron que existe una importante diferencia: Santos Bravos busca en sus integrantes el factor de artista K-Pop completo. Es decir, que canten y bailen rigurosas coreografías al mismo tiempo, que demuestren presencia escénica, que aprendan distintos idiomas para comunicarse con fans a nivel global, que destaquen en diversas actividades artísticas, entre otros.

“Es como K-Pop, pero en español”: Zaca TV elogia “0%” de Santos Bravos

Streamers de Zaca TV enviaron sus buenos deseos a Santos Bravos y elogiaron “0%”, su canción debut, estrenada el último 21 de octubre. Doménico, incluso, bromeó con el parecido entre el título y la canción “UN X100TO”, del grupo Frontera y Bad Bunny, y empezó a cantar parte del coro.

Miranda, por su parte, comentó que le parecía “locazo” porque “es como K-Pop, pero en español”. Sin embargo, luego de ello, Giacomo optó por aclarar que es solo pop, ya que no está en coreano; y que, por el contrario, si bien apuntan a un mercado global, van a utilizar el español como idioma principal para sus canciones. Entre risas, todos finalizaron la sección bailando la canción debut.

¿Quiénes son y cómo se formó Santos Bravos?

Santos Bravos es la primera boyband latina de HYBE, empresa de música y entretenimiento proveniente de Corea de Sur, que actualmente gestiona a grupos como BTS, KATSEYE, TXT, LE SSERAFIM, entre otros. Utilizando la metodología del K-Pop, un grupo de jóvenes de ascendencia latinoamericana se entrenó por seis meses y participó en un reality transmitido en 10 capítulos, desde el 14 de agosto hasta el 16 de octubre de 2025.

Tras semanas de ensayos, presentaciones, y especialmente, eliminaciones, solo quedaron en pie cinco integrantes, quienes terminaron debutando el 21 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional de México, fusionando así “el corazón latino con el espectáculo K-Pop”, tal como se indica en la descripción de su cuenta de YouTube.

Los cinco afortunados fueron: Alejandro Aramburú de Perú, Kaue Pênna de Brasil, Alejandro ‘Gabi’ Bermúdez de Puerto Rico, Kenneth Lagunes de México y Andrew ‘Drew’ Venegas de Estados Unidos (con ascendencia mexicana). Santos Bravos marca, según HYBE Latinoamérica, el comienzo de una nueva generación en la historia del pop latino.