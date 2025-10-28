Indecopi alerta de revisión de más de 1000 autos Nissan, Hyundai, Toyota y Jeep por fallas que podrían causar accidentes

Indecopi fue notificada por Nissa, Jeep y Toyota sobre fallos en sus vehículos. | Foto: Andina/Indecopi

Indecopi fue notificada por Nissa, Jeep y Toyota sobre fallos en sus vehículos. | Foto: Andina/Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que varias empresas automotrices iniciaron campañas de revisión de vehículos en el país tras detectar potenciales fallas que podrían afectar la seguridad de los conductores y pasajeros. Las alertas, difundidas a través del Sistema de Alertas de Consumo, alcanzan a unidades de las marcas Nissan, Hyundai, Toyota y Jeep, fabricadas entre 2023 y 2024.

El organismo precisó que los reportes fueron presentados por las compañías responsables, las cuales activaron procedimientos para contactar a los propietarios de los modelos involucrados. Las revisiones buscan prevenir riesgos relacionados con conexiones eléctricas, sistemas de sujeción, cableado y componentes de transmisión, que podrían ocasionar incidentes durante la conducción.

Nissan, Hyundai, Toyota y Jeep anuncian revisión de unidades en Perú, según Indecopi

Nissan Perú S.A.C. realizará la revisión de 1252 vehículos del modelo Nissan Qashqai, fabricados en Inglaterra entre 2023 y 2024, debido a un posible ensamblaje incorrecto de las conexiones de batería. Este desperfecto podría generar una acumulación de calor excesivo y comprometer la seguridad de los ocupantes.

Automotores Gildemeister Perú S.A.C. también convocó la inspección de 336 unidades del Hyundai Santa Fe MX5, producidas en Corea del Sur durante los mismos años. Según la alerta, los vehículos podrían presentar daños en el cableado del piso o en las bisagras de los asientos de la segunda fila, lo que podría interferir con su plegado y alterar el funcionamiento de las bolsas de aire.

Asimismo, Toyota del Perú S.A. anunció la revisión de 103 automóviles Corolla Cross, ensamblados en Brasil, luego de detectar que durante el montaje del eje palier se aplicó una fuerza superior a la recomendada, lo que podría ocasionar pérdida de fuerza motriz. Finalmente, Diveimport S.A., representante de Jeep, informó que cuatro unidades del Wrangler Rubicon 2024, producidas en Estados Unidos, presentan una conexión eléctrica intermitente en los faros antiniebla traseros, afectando la visibilidad del vehículo.

Cómo saber si su vehículo debe pasar por revisión, según alerta de Indecopi

Los propietarios pueden verificar si sus unidades están comprendidas en estas campañas de seguridad a través de los canales oficiales de cada fabricante. Nissan, Toyota, Hyundai y Jeep habilitaron líneas telefónicas y plataformas web para realizar consultas directas.

El Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi es una herramienta que permite informar al público sobre productos que podrían representar riesgos imprevistos para la salud o seguridad de los consumidores. Quienes identifiquen vehículos o servicios con posibles fallas pueden reportarlos ingresando al portal oficial.