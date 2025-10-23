Indecopi anunció que concesionarias alertaron sobre fallas en ciertos modelo de motocicletas | Foto: Andina/Indecopi/Composición LR

Indecopi anunció que concesionarias alertaron sobre fallas en ciertos modelo de motocicletas | Foto: Andina/Indecopi/Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que las empresas Promotora Génesis y Yamaha Motor reportaron que más de 100 vehículos presentan fallas en su fabricación. Según el reporte del Sistema de Alertas de Consumo, las principales fallas reportadas estarían en los frenos y funcionamiento del motor, información brindada por las mismas empresas.

Indecopi: ¿qué modelos de motos son los que presentarían fallas, según la alerta?

En el caso la alerta A4021, enviada el 21 de octubre, la Promotora Génesis reportó que 24 motocicletas Huaqvarna y 19 motocicletas Gas Gas, poseerían fallas en los frenos delanteros. Los modelos de origen austriaco, que presentan fallas serían:

TE 300

TE 300 H

FE 350

FE 450

EC 250

EC 300

EC 250

MC 250

Alerta de Promotora Génesis ante Indecopi por fallas en algunos de sus modelos. Foto: Indecopi

Por parte de Yamaha Motor comunicó que 77 motocicletas fabricadas en Japón entre 2021 y 2025, presentan fallas en el funcionamiento del motor que generaría una inestabilidad y podría provocar que se apague repentinamente. Los modelos defectuosos serían:

MTN890

MT09

Tracer 9 GT

Alerta de Yamaha Motor ante Indecopi por falla en algunos de sus modelos. Foto: Indecopi

¿Cómo identificar si mi motocicleta posee estas fallas?

Para corroborar si un vehículo presenta alguna falla, la Promotora Génesis anunció que podrán ser revisadas en su taller ubicado en el km 48 de la Panamericana Sur, en San Bartolo (Lima). Si se confirmará el problema, la pieza de reemplazo sería completamente gratis. Además, habilitó su número de contacto 948 304 513 y su correo corporativo para cualquier duda o consulta.

En el caso de Yamaha Motors pidió a los dueños de estas unidades se contacten lo antes posible con su proveedor para hacer la revisión correspondiente.