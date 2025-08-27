El festival Overpass Lima ahora solo contará con tres artistas para el show de kpop que será el 11 de septiembre. | Foto: Ticketmaster

El festival Overpass Lima ahora solo contará con tres artistas para el show de kpop que será el 11 de septiembre. | Foto: Ticketmaster

El festival Overpass Lima confirmó que se llevará a cabo este 11 de septiembre en el Estadio de San Marcos, tal como estaba previsto; Sin embargo, tuvo retos internos y logísticos, por lo que sufrieron dos notables bajas en el cartel de los grupos de kpop que se presentarán en Perú. Fromis_9 y Mark Tuan ya no estarán presentes en el concierto.

La empresa The Hub Events S.A.C. informó que, tras realizar ciertos ajustes, el evento para los fanáticos de la música K-pop ya no constará de las cinco agrupaciones que se habían revelado desde un inicio.

Artistas confirmados del Overpass Lima y bajas en el cartel

La productora anunció que Kai (Exo), Minho (Shinee) y Youngjae (Got7) estarán presentes en esta edición del festival. Sin embargo, comunicó que Mark Tuan y el grupo fromis_9 no podrán participar este año, aunque ya están confirmados para la próxima edición de Overpass Lima, que se celebrará en 2026.

Fromis_9 y Mark Tuan ya no se presentarán en Overpass Lima. Foto: The Hub Events

Además, la empresa informó que se han realizado ajustes en el mapa del evento, adelantando la ubicación del escenario y reorganizando la distribución de zonas. El mapa actual muestra una reducción de casi la mitad del campo del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las entras para el Overpass Lima aún están disponibles. Foto: The Hub Events

Reembolso de entradas del Overpass Lima

La empresa también informó que quienes adquirieron su entrada a través de Ticketmaster y la conserven tendrán acceso a descuentos especiales y a una preventa exclusiva para el próximo festival.

Por otro lado, los fanáticos que no se encuentren conformes con los cambios pueden pedir el reembolso de su entrada a través del 'Centro de soporte al fan' de Ticketmaster Perú hasta el 3 de septiembre del 2025.

"Les recordamos que vencido el plazo (de devolución), se entenderá que los asistentes aceptan las modificaciones y ajustes señalados, no siendo válidas solicitudes posteriores de devolución relacionadas con lo informado en el comunicado", indicó la organización del Overpass Lima.