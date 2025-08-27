HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Cultura Asiática

Overpass Lima cancela presentación de fromis_9 y Mark Tuan: productora anuncia cambios en el escenario

The Hub Events anunció que los dos grandes artistas de kpop ya no estarán presentes en el Overpass Lima. Minho de Shinee, Kai de Exo y Youngjae de Got7 sí forman parte del line up.

El festival Overpass Lima ahora solo contará con tres artistas para el show de kpop que será el 11 de septiembre.
El festival Overpass Lima ahora solo contará con tres artistas para el show de kpop que será el 11 de septiembre. | Foto: Ticketmaster

El festival Overpass Lima confirmó que se llevará a cabo este 11 de septiembre en el Estadio de San Marcos, tal como estaba previsto; Sin embargo, tuvo retos internos y logísticos, por lo que sufrieron dos notables bajas en el cartel de los grupos de kpop que se presentarán en Perú. Fromis_9 y Mark Tuan ya no estarán presentes en el concierto.

La empresa The Hub Events S.A.C. informó que, tras realizar ciertos ajustes, el evento para los fanáticos de la música K-pop ya no constará de las cinco agrupaciones que se habían revelado desde un inicio.

PUEDES VER: Overpass Festival 2025 en Perú: precios y preventa de entradas HOY

lr.pe

Artistas confirmados del Overpass Lima y bajas en el cartel

La productora anunció que Kai (Exo), Minho (Shinee) y Youngjae (Got7) estarán presentes en esta edición del festival. Sin embargo, comunicó que Mark Tuan y el grupo fromis_9 no podrán participar este año, aunque ya están confirmados para la próxima edición de Overpass Lima, que se celebrará en 2026.

Fromis_9 y Mark Tuan ya no se presentarán en Overpass Lima. Foto: The Hub Events

Fromis_9 y Mark Tuan ya no se presentarán en Overpass Lima. Foto: The Hub Events

Además, la empresa informó que se han realizado ajustes en el mapa del evento, adelantando la ubicación del escenario y reorganizando la distribución de zonas. El mapa actual muestra una reducción de casi la mitad del campo del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las entras para el Overpass Lima aún están disponibles. Foto: The Hub Events

Las entras para el Overpass Lima aún están disponibles. Foto: The Hub Events

Reembolso de entradas del Overpass Lima

La empresa también informó que quienes adquirieron su entrada a través de Ticketmaster y la conserven tendrán acceso a descuentos especiales y a una preventa exclusiva para el próximo festival.

Por otro lado, los fanáticos que no se encuentren conformes con los cambios pueden pedir el reembolso de su entrada a través del 'Centro de soporte al fan' de Ticketmaster Perú hasta el 3 de septiembre del 2025.

"Les recordamos que vencido el plazo (de devolución), se entenderá que los asistentes aceptan las modificaciones y ajustes señalados, no siendo válidas solicitudes posteriores de devolución relacionadas con lo informado en el comunicado", indicó la organización del Overpass Lima.

Notas relacionadas
Rocky, estrella del kpop y exintegrante de ASTRO, llega a Perú por primera vez: entradas, fecha y lugar de su concierto

Rocky, estrella del kpop y exintegrante de ASTRO, llega a Perú por primera vez: entradas, fecha y lugar de su concierto

LEER MÁS
¿Quién es Lee Soo Hyuk de 'S Line'?: de eterno actor secundario a brillar en el nuevo fenómeno de los k-dramas

¿Quién es Lee Soo Hyuk de 'S Line'?: de eterno actor secundario a brillar en el nuevo fenómeno de los k-dramas

LEER MÁS
Jeff Satur en Perú 2025: setlist de canciones, hora de apertura de puertas y todo lo que debes saber del concierto del cantante tailandés

Jeff Satur en Perú 2025: setlist de canciones, hora de apertura de puertas y todo lo que debes saber del concierto del cantante tailandés

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Yoona y Junho son novios?: esto dijeron las agencias de los actores de "King the land"

¿Yoona y Junho son novios?: esto dijeron las agencias de los actores de "King the land"

LEER MÁS
¿Dónde ver Sin camino de vuelta para la novia en español? Capítulos online y gratis

¿Dónde ver Sin camino de vuelta para la novia en español? Capítulos online y gratis

LEER MÁS
'Veredicto dudoso': dónde ver online el drama chino en sub español

'Veredicto dudoso': dónde ver online el drama chino en sub español

LEER MÁS
Lee Dong Wook y los romances que forman parte de su vida

Lee Dong Wook y los romances que forman parte de su vida

LEER MÁS
‘Tu rostro, siempre en mi memoria’: ¿dónde ver el drama chino online en sub español?

‘Tu rostro, siempre en mi memoria’: ¿dónde ver el drama chino online en sub español?

LEER MÁS
Kim So Hyun elegiría a Sun Oh de Love alarm 2 en la vida real y explica por qué

Kim So Hyun elegiría a Sun Oh de Love alarm 2 en la vida real y explica por qué

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad' reparto completo: lista de actores y personajes del drama coreano de Netflix

'Bon appétit, majestad': guía completa de capítulos, fecha y hora de estreno en Netflix

'La jugada ganadora': ¿cuándo sale el capítulo 9 del drama coreano en Netflix Perú?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota