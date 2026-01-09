HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte temblor magnitud 5,3 se sintió en Palpa, Ica
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Economía

Meta del MEF no se habría cumplido: economía habría cerrado el 2025 a lo mucho en 3,4%, según el BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que la economía peruana habría crecido entre 3,3% y 3,4% en 2025, un resultado que no alcanza la meta planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El BCRP incorpora para inicios de 2026 un escenario de menor crecimiento económico asociado a las elecciones.
El BCRP incorpora para inicios de 2026 un escenario de menor crecimiento económico asociado a las elecciones.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no descartó que la economía peruana podría cerrar el 2025 con un crecimiento de hasta 3,4%, un resultado que no alcanza la meta de 3,5% esperada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y peor aún, lejos de la sobreoptimista proyección del exministro de Economía, José Salardi, quien durante su gestión (enero a mayo), aseguró reiteradamente que "estamos en orden de señalar que creceremos un 4%".

Según explicó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, el menor crecimiento responde, en parte, al débil desempeño de noviembre, mes en el que el Producto Bruto Interno (PBI) habría avanzado alrededor de 2%, afectado por factores puntuales del sector primario "como la caída de la pesca por efecto base y episodios de menor producción minera producto de interrupciones".

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

El funcionario señaló que, para el cuarto trimestre del 2025, el crecimiento del PBI se estima en torno a 3,1%, lo que lleva a que el resultado anual se ubique por debajo de lo previsto inicialmente por el MEF. Si bien no descartó que la tasa final pueda acercarse a 3,4%, remarcó que el desempeño macroeconómico debe evaluarse desde una perspectiva de tendencia y no a partir de fluctuaciones mensuales.

Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, dijo que de plano "se descarta que en 2025 se haya llegado al crecimiento objetivo del MEF (3,5%)", debido a que para haberlo alcanzarlo, la tasa de diciembre "debería haber llegado a 5%, lo que hubiera sido la mayor del año". A decir de sus proyecciones, la tasa de todo el 2025 habría sido 3,3%.

Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Lejos del auge de los commodities

Armas sostuvo que, aunque la economía peruana mantiene un dinamismo importante en el contexto regional, el ritmo de crecimiento sigue siendo muy inferior al registrado durante el superciclo de los commodities, léase precio récord de metales como el cobre y oro, cuando el país llegó a expandirse alrededor de 6% anual.

Pese a esos fundamentos macroeconómicos, no se logró alcanzar la meta oficial de crecimiento.

El ente emisor destacó que el PBI no primario, el cual agrupa a las actividades ligadas al mercado interno, como comercio, servicios, construcción y manufactura, habría mostrado un mejor desempeño, con un crecimiento cercano al 4% en noviembre, impulsado por el consumo privado, los servicios y la construcción. Sin embargo, el menor aporte de los sectores primarios (pesca, minería) terminó limitando el resultado agregado del año.

2026: crecimiento moderado y riesgo electoral

De cara a este año 2026, la autoridad monetaria proyecta un crecimiento cercano a 3%, el cual incorpora una leve moderación asociada a las elecciones presidenciales. Armas precisó que este riesgo aún no se refleja en los datos observados, pero sí forma parte del escenario base del Banco Central, principalmente a través de las expectativas.

"Para los primeros meses lo que se esperaría en nuestra proyección- que juega con el 3% para 2026 -es algo de menor crecimiento asumiendo que hay algún impacto electoral que todavía los datos a diciembre no se han visto", indicó.

Pese a ello, indicó que los planes de inversión empresarial se mantienen en terreno optimista, lo que sugiere que la economía no enfrenta un escenario de desaceleración abrupta, sino de crecimiento moderado.

Moody's: Las petroleras de Estados Unidos y Europa, las mejor posicionadas tras la intervención de Trump en Venezuela, ¿Cuáles son?

Venezuela no genera riesgos para la economía peruana

Consultado sobre un eventual impacto de la situación de Venezuela en la economía peruana, Adrián Armas afirmó que hasta el momento no se ha observado ningún efecto relevante, ni sobre las variables financieras ni sobre los precios internos.

Precisó que la coyuntura venezolana no ha tenido mayor impacto en el precio de los combustibles, dado que los mercados asumen que una eventual recuperación de su producción petrolera tomaría tiempo y que, en general, los precios responden a condiciones globales de oferta y demanda.

"Lo que los mercados están asumiendo es que esa recuperación de la producción de petróleo va a tomar tiempo, no es algo que se pueda recuperar de la noche a la mañana. Por las condiciones de oferta y demanda en el mercado de petróleo, el precio del petróleo se encuentra relativamente bajo y Venezuela es un caso particular. No tiene ningún impacto en las variables financieras de nuestra economía", afirmó.

