Antropólogo explica por qué los niños en Perú están 'obsesionados' con KPop Demon Hunters: "Hay empoderamiento femenino"

Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) se ha convertido en la película animada más vista en la historia de Netflix. Según la plataforma de streaming, la producción cinematográfica de Maggie Kang y Chris Appelhans logró más de 325 millones de visualizaciones en menos de 100 días y, a nivel mundial, superó a éxitos como Red Notice, Carry-on y Don't Look Up.

En una entrevista exclusiva con Latino Actual, el antropólogo Alex Huerta explicó que el atractivo de la película no está dirigido únicamente a los niños, sino a un público más diverso. Asimismo, comentó que el K-pop goza de gran aceptación entre los menores por el largo recorrido que tiene dentro del consumo mediático en Perú.

Antropólogo explica por qué los niños en Perú están 'obsesionados' con KPop Demon Hunters

En Perú los niños están 'obsesionados' con KPop Demon Hunters. El portal Latino Actual entrevistó a algunos de ellos, quienes confesaron que entonan un fragmento de Golden: "I'm done hidin'. Now I'm shinin' like I'm born to be. We dreamin' hard, we came so far, now I believe. We're goin' up, up, up, it's our momento…".

El tema pertenece a Huntr/x, un grupo ficticio de la serie conformado por Rumi, Mira y Zoey. La canción coreana acumula más de 883 millones de reproducciones en Spotify y alcanzó el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard. Detrás de las voces de las protagonistas están EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Según el antropólogo Huerta, la película introduce un giro al presentar a jóvenes ídolos masculinos como villanos. "Esta es una perspectiva de género novedosa, pues usualmente los idols son vistos como los buenos. Hay empoderamiento femenino, y esto hace que el conflicto sea más atractivo. En general, los villanos gustan porque son complejos: no están subordinados a esquemas rígidos, están abiertos a transgredir y muestran, en el fondo, la libertad que muchos sienten que les hace falta", explicó.

Huerta también precisó que la película "combina tradiciones que nunca han desaparecido y siguen vigentes, como se aprecia en el gusto por la magia y la modernidad, tal como muestra la saga de Harry Potter".

Niños obsesionados con Demon Hunters, pero padres dicen que animación no transmite nada positivo

Kataleya, Zoe y Cayetana confesaron a Latino Actual que Rumi es su personaje favorito de KPop Demon Hunters porque "canta bonito". Sin embargo, Emilio dijo sentir simpatía por el líder de los Saja Boys, Jinú, quien hizo un trato con el soberano infernal para obtener fama y riqueza.

Jinú encabezó al grupo con el propósito de robar las almas de los seguidores de Huntr/x y así darle más poder al rey demoníaco Gwi-ma. Mientras tanto, Rumi, Mira y Zoey se apoyan en la música para cazar y derrotar a las criaturas malignas. "Me gusta la canción de los Saja Boys", dijo Emilio, aunque se pregunta por qué el pajarito de KPop Demon Hunters tiene tres ojos y un sombrero negro.

A pesar de ser un éxito global, con deslumbrantes efectos visuales, coreografías llamativas y combates divertidos, la madre de Kataleya y Emilio coincide en que Las guerreras K-pop no transmiten nada positivo. "No tiene contenido. Son groseros y hay mucha violencia. No son como los dibujos infantiles clásicos que enseñaban valores", dijo Jennifer, madre de Kataleya, quien canta Soda Pop. Esta música se ubicó en el puesto 5 de la lista Billboard Hot 100.

"Tengo la impresión de que ni un demonio hace cosas buenas. Para mí, no transmite ningún valor. Solo buscan llamar la atención con la animación y el ritmo", opinó Rosa, aunque admitió que las canciones son contagiosas. En cambio, los padres de Zoe y Cayetana consideran que la película sí ofrece mensajes positivos, como nunca rendirse ante situaciones complicadas. "Es diferente a otros contenidos infantiles", mencionaron.