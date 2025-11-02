El Banco de la Nación ofrece a sus clientes un préstamo de casi S/100.000. | Foto: composición LR/DepositPhotos/FENAPEBAN PERU

El Banco de la Nación ha lanzado su préstamo Multired, que ofrece a las personas la posibilidad de acceder a un financiamiento de hasta S/99.999. Esta tasa promocional está diseñada para brindar facilidades de pago, con plazos de hasta 72 meses (seis años), lo que les permitirá administrar mejor sus finanzas y alcanzar sus objetivos personales o familiares.

Este préstamo puede ser utilizado para cualquier finalidad. También está disponible para quienes hayan cancelado su deuda antes del inicio de la campaña o se encuentren en el último año de pago. El beneficio incluye un periodo de gracia, sin amortización ni pago de intereses, durante los meses de abril y diciembre.

Esto es lo que tienes que saber para poder acceder al préstamo de S/99.999. Foto: BN

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a los préstamos?

Para acceder al préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación, los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la entidad bancaria:

Tarjeta Débito BN.

Original del DNI, u original y copia del carné de extranjería.

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de 04 meses.

Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán demostrar antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando adicionalmente su último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos. Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10/03/2021, no será exigible el mencionado requisito.

Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.

Además, cabe destacar que se podrá acceder a la renovación del préstamo si se ha pagado al menos el 5% del capital del crédito vigente.

¿Para quiénes está dirigido?

El préstamo está dirigido a trabajadores y pensionistas del sector público que reciben sus ingresos mensuales en el Banco de la Nación. Según indicó la entidad, estos pueden solicitarlo de libre disponibilidad en un plazo de 72 meses, de acuerdo con su evaluación crediticia, así como también de una TCEA que va desde 14,61% calculada para una TEA de 12,99%.

Cabe recordar que este plazo y este beneficio de pago de 72 cuotas estará disponible hasta el sábado 27 de diciembre de 2025.

¿Dónde puedo solicitar el préstamo?

Para solicitar el préstamo, la persona interesada puede ingresar al siguiente enlace. En caso requiera mayor información, puede escribir al WhatsApp de Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación, al número 966 216 942.