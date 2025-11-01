HOYSuscripcion LR Focus

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

El Banco de la Nación ofrece créditos hipotecarios para la compra o construcción de viviendas, financiando hasta el 90% del valor del inmueble, con plazos de hasta 25 años.

El Banco de la Nación ofrece dos modalidades de financiamiento: desde S/15.000 o hasta el 90% del valor del inmueble.
El Banco de la Nación ofrece dos modalidades de financiamiento: desde S/15.000 o hasta el 90% del valor del inmueble. | Foto: IA

Las personas interesadas en obtener financiamiento para la compra o construcción de una vivienda tienen la opción de acceder al crédito hipotecario del Banco de la Nación. El préstamo permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble, incluso si es de segundo uso, y brinda un plazo máximo de 25 años para el pago de las cuotas.

La entidad aclara que solo ofrece este préstamo a trabajadores y pensionistas del sector público. Para ello, se realiza una evaluación crediticia para determinar el monto y la tasa de interés. No se necesita presentar un garante o aval bajo esta modalidad.

Edad límite del crédito hipotecario del Banco de la Nación

La edad máxima para solicitar un crédito hipotecario es de 74 años y 6 meses, con el objetivo de que los adultos mayores que opten por este préstamo puedan cumplir con sus obligaciones de pago en el tiempo acordado.

Asimismo, el límite de edad para contratar el producto de desgravamen con devolución es de 76 años. En contraste, la edad mínima para acceder a este tipo de financiamiento se sitúa en 18 años, lo que facilita a los jóvenes adultos la posibilidad de financiar sus proyectos de vivienda.

¿Cómo funciona el crédito hipotecario del Banco de la Nación?

El crédito hipotecario, otorgado en soles, implica la obligación de contratar un seguro de desgravamen y otro que cubra riesgos para la propiedad. Las cuotas correspondientes al préstamo se abonan a través de la cuenta de ahorros del cliente.

  • Desde S/15.000 para el financiamiento de compra y traslado de deuda hipotecaria.
  • Hasta el 90% del valor de venta de inmueble o del valor comercial de tasación (el que resulte menor).

El titular de un crédito puede incrementar su capacidad de endeudamiento y pago al presentar documentación que respalde fuentes de ingresos adicionales. Esto incluye remuneraciones o pensiones verificables. Se tomarán en cuenta los ingresos comprobables del cónyuge o conviviente, siempre que estén sustentados según la categoría de renta que reciban.

El Banco de la Nación establece que el ingreso mínimo requerido debe ser de S/800. Es fundamental que el solicitante no presente deudas registradas con más de cuatro entidades en el sistema financiero peruano. Tanto el titular como su pareja deben contar con una calificación 'normal' en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Por lo tanto, no se aceptarán clasificaciones que incluyan 'CPP', 'deficiente', 'dudoso' o 'pérdida'.

¿Qué se necesita para pedir el crédito hipotecario del Banco de la Nación?

La entidad establece como requisito fundamental para la aprobación de créditos hipotecarios que los solicitantes sean trabajadores del régimen público cuya condición laboral sea nombrados o contratados a plazo indeterminado, así como pensionistas del sector público. Asimismo, la entidad financiera requiere la presentación de una serie de documentos esenciales para procesar la solicitud.

  • Tarjeta Débito Multired Visa activa.
  • Documento Nacional de Identidad (DNI) original del titular y cónyuge.
  • Dos últimas boletas de pago del titular (trabajador o pensionista) y 6 últimas del cónyuge, original y copia, o impresión en caso de boletas virtuales.
  • Constancia de nombramiento (trabajadores activos) o Resolución de cese (pensionistas) del titular o cónyuge, original y copia.
  • Copia certificada de la partida de matrimonio expedida por la municipalidad.
  • Documentos que sustenten las cuotas mensuales (estados de cuentas, cronograma de pagos, etc.) de mantener créditos vigentes en otras entidades financieras, original y copia.
  • Documentación sustentatoria de otros ingresos, en caso sean declarados para la evaluación crediticia, con la finalidad de incrementar tu capacidad de endeudamiento y pago.

El Banco de la Nación resalta que puede requerir documentación adicional cuando lo estime pertinente. Por otro lado, se definen condiciones particulares relacionadas con la vivienda que el cliente desea financiar.

  • Original del Certificado Registral Inmobiliario (CRI) emitido por Sunarp, cuya antigüedad no sea mayor a 30 días de expedido. En caso de provincias, solicita también la copia literal del inmueble emitido por Sunarp.
  • Declaración Jurada de Autovalúo, Predio Urbano (PU) y Hoja Resumen Municipal (HR), original o copia legalizada por Notario Público.
  • Comprobante de pago del Impuesto Predial cancelado de todo el año en curso, original o copia legalizada por Notario Público.

