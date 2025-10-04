HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

La entidad ofrece el préstamo bajo la modalidad de compra de deuda con una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) desde el 11,48%, según la evaluación crediticia.

Banco de la Nación ofrece el préstamo de compra de deudas con plazos de hasta 60 cuotas para los beneficiarios.
Banco de la Nación ofrece el préstamo de compra de deudas con plazos de hasta 60 cuotas para los beneficiarios. | Foto: composición LR/IA

Los deudores en Perú que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras pueden solicitar el préstamo de compra de deuda del Banco de la Nación. La entidad lleva a cabo una evaluación crediticia para determinar el monto y el plazo de pago, que varían según la edad del solicitante.

Las personas interesadas deben registrar la calificación 'Normal' y 'Problemas potenciales' en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). De esta manera, se fijará una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) desde 11,48%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) del crédito equivale al 9,90%. Además, el Banco de la Nación establece otros requisitos y exige una serie de documentos.

PUEDES VER: Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

lr.pe

Banco de la Nación brinda hasta S/50.000 en préstamo de compra de deuda

El Banco de la Nación ofrece el préstamo de compra de deuda a los trabajadores y pensionistas del sector público que tengan su cuenta BN. Para ello, los beneficiarios deben contar con los siguientes documentos generales:

  • Tarjeta Débito BN.
  • Documento Nacional de Identidad (DNI) original o carnet de extranjería, original y copia.
  • Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago (para trabajador o pensionista), con antigüedad no mayor a 4 meses.
  • Documentos que sustenten la cuota mensual que cancelas, a fin de que sea incluida en la evaluación de la capacidad de pago y la transferencia del mismo.
  • Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán presentar adicionalmente su último contrato original y adendas o copias fedateadas de los mismos. Los documentos deben demostrar una antigüedad laboral mínima de 13 meses.

Documentos específicos para pedir el préstamo del Banco de la Nación

PUEDES VER: Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

lr.pe

Plazos y montos del préstamo del Banco de la Nación

La entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece un límite en los montos y plazos del préstamo de compra de deuda. Así, los pensionistas públicos no pueden acceder a S/50.000 y a 60 cuotas para cumplir el pago. A continuación, te mostramos los datos según la edad del solicitante.

Edad máximaPlazoMonto máximo
Desde 78 años a másHasta 24 mesesS/3.000
Hasta un día antes de cumplir 78 añosHasta 24 mesesS/19.000
Hasta un día antes de cumplir 77 años Hasta 36 mesesS/19.000
Hasta un día antes de cumplir 76 añosHasta 48 mesesS/19.000
Hasta un día antes de cumplir 75 años Hasta 60 mesesS/19.000
Entre 18 años, hasta el día que cumplen 60 añosHasta 60 mesesS/50.000

PUEDES VER: Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

lr.pe

¿Cómo puedo solicitar el préstamo de compra de deuda?

Los interesados en el crédito para la compra de deudas deben acudir a una sede del Banco de la Nación. En las oficinas, se presenta la documentación mencionada, la cual será revisada por el personal para realizar la evaluación crediticia. Una vez aprobada la solicitud, el importe del crédito será transferido de manera directa a la cuenta de ahorros de la entidad.

