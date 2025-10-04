Banco de la Nación ofrece el préstamo de compra de deudas con plazos de hasta 60 cuotas para los beneficiarios. | Foto: composición LR/IA

Banco de la Nación ofrece el préstamo de compra de deudas con plazos de hasta 60 cuotas para los beneficiarios. | Foto: composición LR/IA

Los deudores en Perú que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras pueden solicitar el préstamo de compra de deuda del Banco de la Nación. La entidad lleva a cabo una evaluación crediticia para determinar el monto y el plazo de pago, que varían según la edad del solicitante.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Las personas interesadas deben registrar la calificación 'Normal' y 'Problemas potenciales' en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). De esta manera, se fijará una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) desde 11,48%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) del crédito equivale al 9,90%. Además, el Banco de la Nación establece otros requisitos y exige una serie de documentos.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Banco de la Nación brinda hasta S/50.000 en préstamo de compra de deuda

El Banco de la Nación ofrece el préstamo de compra de deuda a los trabajadores y pensionistas del sector público que tengan su cuenta BN. Para ello, los beneficiarios deben contar con los siguientes documentos generales:

Tarjeta Débito BN.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original o carnet de extranjería, original y copia.

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago (para trabajador o pensionista), con antigüedad no mayor a 4 meses.

Documentos que sustenten la cuota mensual que cancelas, a fin de que sea incluida en la evaluación de la capacidad de pago y la transferencia del mismo.

Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán presentar adicionalmente su último contrato original y adendas o copias fedateadas de los mismos. Los documentos deben demostrar una antigüedad laboral mínima de 13 meses.

Documentos específicos para pedir el préstamo del Banco de la Nación

Plazos y montos del préstamo del Banco de la Nación

La entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece un límite en los montos y plazos del préstamo de compra de deuda. Así, los pensionistas públicos no pueden acceder a S/50.000 y a 60 cuotas para cumplir el pago. A continuación, te mostramos los datos según la edad del solicitante.

Edad máxima Plazo Monto máximo Desde 78 años a más Hasta 24 meses S/3.000 Hasta un día antes de cumplir 78 años Hasta 24 meses S/19.000 Hasta un día antes de cumplir 77 años Hasta 36 meses S/19.000 Hasta un día antes de cumplir 76 años Hasta 48 meses S/19.000 Hasta un día antes de cumplir 75 años Hasta 60 meses S/19.000 Entre 18 años, hasta el día que cumplen 60 años Hasta 60 meses S/50.000

¿Cómo puedo solicitar el préstamo de compra de deuda?

Los interesados en el crédito para la compra de deudas deben acudir a una sede del Banco de la Nación. En las oficinas, se presenta la documentación mencionada, la cual será revisada por el personal para realizar la evaluación crediticia. Una vez aprobada la solicitud, el importe del crédito será transferido de manera directa a la cuenta de ahorros de la entidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.