Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

El préstamo de S/100.000 del Banco de la Nación aplica para trabajadores y pensionados públicos | Andina | Composición LR

¿Necesitas dinero extra? El Banco de la Nación (BN) otorga un préstamo de S/100.000 a tasa baja para los trabajadores y pensionistas del sector público que posean una cuenta de ahorros en dicha institución. Este crédito estaba pensado para entregarse hasta fines de julio, con ocasión de las Fiestas Patrias, pero la entidad ha extendido el plazo para solicitarlo y aquí te contamos cómo.

Aunque ya pasó el aniversario patrio, el inicio de agosto aún tiene gastos importantes para varias familias, ya que las vacaciones escolares aún no terminan y, además, se avecina el Día del Niño (17 de agosto), fecha para disfrute de los pequeños del hogar. Al ser de libre disponibilidad, el también llamado Préstamo Multired puede ser muy útil para el hogar, viajes, emprendimientos y más.

Nuevo plazo del préstamo de S/100.000 en el Banco de la Nación

El Banco de la Nación anunció que ha extendido el plazo de la TCEA promocional (desde 11,58%) del Préstamo Multired de hasta S/99.999 hasta este 31 de agosto. "Financia esos recuerdos que se volverán inolvidables y págalo cómodo hasta en 60 meses", indica el anuncio.

Este préstamo no requiere de aval ni garante y está disponible para trabajadores activos y pensionistas del sector público que, por motivos de ingresos, posean una cuenta de ahorros en el BN.

Requisitos del Préstamo de S/100.000 del Banco de la Nación

Para acceder al préstamo del Banco de la Nación por hasta S/100.000 y a tasa baja, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tarjeta Débito BN.

DNI original, o carnet de extranjería en original y copia.

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con hasta 4 meses de antigüedad.

Los trabajadores CAS que ingresaron del 10 de marzo de 2021 en adelante deben presentar el último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos, que acrediten una antigüedad laboral de 13 meses como mínimo.

Contar con calificación "Normal, No definida o No reportado" en la Central de Riesgos de la SBS.

Para la renovación es necesario no tener problemas de pago en el Banco de la Nación.

La tasa promocional del Préstamo Multired estará disponible para aquellos trabajadores y pensionistas públicos que soliciten un préstamo en el BN por primera vez, que hayan cancelado su deuda antes del inicio de la campaña, o que se encuentren en el último año del pago de su deuda. Para solicitarlo, puedes la red de agencias, el Call Center del BN o en este link oficial.

Asimismo, el Banco de la Nación ofrece al público toda la información referente a plazos y montos máximos por edad en este enlace, así como las distintas tasas y comisiones aquí.