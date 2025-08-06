HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

El Préstamo Multired de julio del Banco de la Nación alarga su plazo en el marco del Día del Niño. Conoce cómo solicitar hasta S/100.000.

El préstamo de S/100.000 del Banco de la Nación aplica para trabajadores y pensionados públicos
El préstamo de S/100.000 del Banco de la Nación aplica para trabajadores y pensionados públicos | Andina | Composición LR

¿Necesitas dinero extra? El Banco de la Nación (BN) otorga un préstamo de S/100.000 a tasa baja para los trabajadores y pensionistas del sector público que posean una cuenta de ahorros en dicha institución. Este crédito estaba pensado para entregarse hasta fines de julio, con ocasión de las Fiestas Patrias, pero la entidad ha extendido el plazo para solicitarlo y aquí te contamos cómo.

Únete a nuestro canal de política y economía

Aunque ya pasó el aniversario patrio, el inicio de agosto aún tiene gastos importantes para varias familias, ya que las vacaciones escolares aún no terminan y, además, se avecina el Día del Niño (17 de agosto), fecha para disfrute de los pequeños del hogar. Al ser de libre disponibilidad, el también llamado Préstamo Multired puede ser muy útil para el hogar, viajes, emprendimientos y más.

PUEDES VER: Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

lr.pe

Nuevo plazo del préstamo de S/100.000 en el Banco de la Nación

El Banco de la Nación anunció que ha extendido el plazo de la TCEA promocional (desde 11,58%) del Préstamo Multired de hasta S/99.999 hasta este 31 de agosto. "Financia esos recuerdos que se volverán inolvidables y págalo cómodo hasta en 60 meses", indica el anuncio.

Este préstamo no requiere de aval ni garante y está disponible para trabajadores activos y pensionistas del sector público que, por motivos de ingresos, posean una cuenta de ahorros en el BN.

PUEDES VER: Banco de la Nación ofrece préstamo a trabajadores de hasta S/50.000: así podrás acceder desde agosto de 2025

lr.pe

Requisitos del Préstamo de S/100.000 del Banco de la Nación

Para acceder al préstamo del Banco de la Nación por hasta S/100.000 y a tasa baja, debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tarjeta Débito BN.
  • DNI original, o carnet de extranjería en original y copia.
  • Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con hasta 4 meses de antigüedad.
  • Los trabajadores CAS que ingresaron del 10 de marzo de 2021 en adelante deben presentar el último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos, que acrediten una antigüedad laboral de 13 meses como mínimo.
  • Contar con calificación "Normal, No definida o No reportado" en la Central de Riesgos de la SBS.
  • Para la renovación es necesario no tener problemas de pago en el Banco de la Nación.

La tasa promocional del Préstamo Multired estará disponible para aquellos trabajadores y pensionistas públicos que soliciten un préstamo en el BN por primera vez, que hayan cancelado su deuda antes del inicio de la campaña, o que se encuentren en el último año del pago de su deuda. Para solicitarlo, puedes la red de agencias, el Call Center del BN o en este link oficial.

Asimismo, el Banco de la Nación ofrece al público toda la información referente a plazos y montos máximos por edad en este enlace, así como las distintas tasas y comisiones aquí.

Notas relacionadas
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Adultos mayores de Pensión 65 reciben un segundo pago de S/350 este 4 de agosto, vía Banco de la Nación

Adultos mayores de Pensión 65 reciben un segundo pago de S/350 este 4 de agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre pide ayuda para gemelos peruanos que enfrentan raro tipo de cáncer en EE. UU.: “Yo solo quiero salvar la vida de mi hijo”

Madre pide ayuda para gemelos peruanos que enfrentan raro tipo de cáncer en EE. UU.: “Yo solo quiero salvar la vida de mi hijo”

Gian Piero Díaz descarta salida de Willax y revela tener permiso de gerencia para estar en América Televisión

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de agosto, según Jhan Sandoval

Economía

Alertan estafas por WhatsApp: así operan delincuentes ofreciendo dinero por seguir páginas de artistas conocidos

Alertan estafas por WhatsApp: así operan delincuentes ofreciendo dinero por seguir páginas de artistas conocidos

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 6 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congreso: Waldemar Cerrón propone declarar a 'Melcochita' como patrimonio cultural del Perú

Congreso: Waldemar Cerrón propone declarar a 'Melcochita' como patrimonio cultural del Perú

Salvador del Solar sobre la desaprobación del Congreso y Dina Boluarte: "No nos sentimos representados, eso es gravísimo"

Colombia siempre reconoció a Santa Rosa como territorio peruano

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota